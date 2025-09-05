Il Città di Melilli di calcio a 5 scalda i motori in vista della prossima stagione

Il Città di Melilli c5 di A2 Élite scalda i motori e si prepara per questa nuova stagione 2025/2026 agli ordini di Everton Batata. Quest’anno c’è il gradito ritorno in casa Melilli: in panchina siederà il neotecnico brasiliano, Everton Batata, che si avvarrà della collaborazione del suo vice Massimo Passanisi. Il numeroso gruppo squadra, seguito dallo staff tecnico dei preparatori, ha già iniziato a svolgere al PalaVillasmundo le sedute di allenamento fisiche/atletiche in vista del primo impegno ufficiale di Coppa Italia.

Il commento del presidente Francesco Papale: “Anche quest’anno abbiamo riconfermato lo zoccolo duro della squadra con giocatori della provincia di Siracusa, ma soprattutto da Melilli, tra cui Failla, Gianino M. Spampinato, Bocci e Rizzo. – ha commentato Papale – Puntiamo su questi giocatori che rappresentano la certezza di questa squadra e contemporaneamente vogliamo fare crescere i ragazzi che sono inseriti nella rosa e che già l’anno scorso hanno fatto bene nel campionato Under 17. Sono convinto che questi “lavoratori/giocatori” possono fare qualsiasi impresa. Se sono sempre a disposizione e al massimo della forma anche quest’anno daranno tante soddisfazioni ai melillesi e all’intera provincia di Siracusa.”





Un volto femminile all’interno del Città di Melilli c5 è rappresentato dalla psicologa Veronica Castro: “Faccio parte di questa squadra già dallo scorso anno e sono stata piacevolmente colpita dal modo in cui sono stata accolta dai ragazzi. – il commento della psicologa Veronica Castro – Negli incontri avuti è emerso il sentimento profondo, la passione e la necessità di sentirsi un gruppo. Questi ragazzi nel tempo sono diventati portatori di valori sani, per cui è importante divulgare questi concetti, oltre all’aspetto sportivo, anche nelle scuole, nelle associazioni e all’interno del volontariato. Lavoreremo insieme per realizzare il sogno di questi ragazzi.”

Spinto da una innata passione è il sentimento che caratterizza l’altra figura storica del Melilli c5, Sergio Lamia (Ds), che assieme al presidente Papale sono pronti per un’altra sfida a livello nazionale. “La nostra passione ci spinge a dare tutto e pure l’impossibile. Ho tentato più volte di passare il testimone a persone di buona volontà, ma pochi sono quelli disponibili a lottare per questa squadra solo ed esclusivamente per la passione. Assieme al presidente Papale abbiamo deciso di ripartire dal gruppo storico e puntare fortemente sui nostri giovani”, ha commentato il Ds Lamia.

L’appello di Lamia: “La cosa che mi rattrista è non potere trovare dei collaboratori disposti a portare questo fardello con la nostra stessa passione. La gente che ci vede dall’esterno pensa che gestire una squadra a questi livelli sia una cosa semplice, e peggio ancora, che ci sia al suo interno un giro di denaro. Tutto falso, è solo pura passione. – ha proseguito Lamia – La nostra negli anni è sempre stata una vera famiglia che ha saputo integrare giocatori che provenivano dal Brasile dalla Spagna, perché le nostre fondamenta sono state create sull’amicizia, il rispetto e la famiglia. Siamo orgogliosi di avere portato il Melilli in ambito nazionale e personalmente sono fiducioso di questi ragazzi, tra giocatori navigati e giovani promettenti, perchè sapranno farsi valere anche in questa nuova stagione”.