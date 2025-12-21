Ultime news

Il Città di Melilli muove la classifica in Serie A2 Élite

Nel campionato di futsal Serie A2 Élite, Girone B, arriva il primo punto stagionale per il Città di Melilli, che conquista un risultato importante

Una partita intensa e combattuta quella andata in scena a Palavillasmundo, con le due squadre che si sono affrontate a viso aperto per tutti i quaranta minuti.

Il primo tempo si chiude sul punteggio di 0 – 1 per gli ospiti, un vantaggio leggermente immeritato, perché nato dagli sviluppi di un fallo non fischiato ai giocatori del Melilli.

Nella ripresa cambia l’inerzia del match: il Città di Melilli rientra in campo con maggiore determinazione e trova il goal dell’1 – 1 grazie a una prodezza di . La spinta dei melillesi continua e poco dopo firma la rete del sorpasso, completando la rimonta.

Tuttavia, nel finale il Taranto riesce a ristabilire la parità. Un goal che, per quanto arrivato nei minuti conclusivi, rispecchia l’andamento di una gara in cui gli ospiti hanno fatto registrare un buon possesso palla e un discreto controllo del gioco.

Il triplice fischio sancisce il pareggio, un risultato che conferma il valore dell’avversario e la qualità della prestazione offerta dal Città di Melilli, capace di tenere testa fino alla fine ad una squadra di alto livello.


