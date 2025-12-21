Il Città di Melilli muove la classifica in Serie A2 Élite

Una partita intensa e combattuta quella andata in scena a Palavillasmundo, con le due squadre che si sono affrontate a viso aperto per tutti i quaranta minuti.
Il primo tempo si chiude sul punteggio di 0 – 1 per gli ospiti, un vantaggio leggermente immeritato, perché nato dagli sviluppi di un fallo non fischiato ai giocatori del Melilli.
Nella ripresa cambia l’inerzia del match: il Città di Melilli rientra in campo con maggiore determinazione e trova il goal dell’1 – 1 grazie a una prodezza di . La spinta dei melillesi continua e poco dopo firma la rete del sorpasso, completando la rimonta.
Tuttavia, nel finale il Taranto riesce a ristabilire la parità. Un goal che, per quanto arrivato nei minuti conclusivi, rispecchia l’andamento di una gara in cui gli ospiti hanno fatto registrare un buon possesso palla e un discreto controllo del gioco.
Il triplice fischio sancisce il pareggio, un risultato che conferma il valore dell’avversario e la qualità della prestazione offerta dal Città di Melilli, capace di tenere testa fino alla fine ad una squadra di alto livello.
