Il Club Scherma Siracusa inaugura la nuova Sala d’Armi, taglio del nastro il 19 novembre

Sport · Inaugurazione

Una nuova casa per la scherma siracusana, un punto di riferimento per le giovani generazioni e un nuovo capitolo nella storia di una società che da oltre quarant’anni porta avanti con passione la diffusione di questa disciplina sul territorio. Il Club Scherma Siracusa si prepara a inaugurare la nuova Sala d’Armi, con una cerimonia in programma giovedì 19 novembre 2026, alle ore 18, nei locali di via De Caprio 37.

Un appuntamento che assume un significato particolare per il sodalizio aretuseo, che con l’apertura della nuova struttura compie un nuovo passo importante nel proprio percorso di crescita e consolidamento. La disponibilità di uno spazio più ampio alle esigenze di disciplina e atleti rappresenta infatti un’opportunità per rafforzare l’attività sportiva, migliorare le condizioni di allenamento e offrire ai giovani atleti un ambiente nel quale coltivare le proprie aspirazioni, accompagnandoli dai primi passi in pedana fino agli impegni agonistici più importanti.

Una storia, quella del Club Scherma Siracusa, che si intreccia con quella di diversi protagonisti della scherma italiana. Tra questi Stefano Barrera, fiorettista siracusano cresciuto proprio nella società aretusea e protagonista di una prestigiosa carriera internazionale, impreziosita da due titoli mondiali a squadre. Oggi, da maestro, Barrera mette la propria esperienza al servizio delle nuove generazioni, affiancato dal lavoro e dalla competenza e dall’esperienza dei maestri Adriano e Antonio Cannarella.

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Negli anni, il club ha saputo distinguersi per la capacità di valorizzare i giovani, portando i propri atleti a conquistare importanti risultati nelle competizioni regionali e nazionali. Un percorso che prosegue anche nella stagione in corso, con i giovani schermidori siracusani protagonisti di successi e piazzamenti di rilievo nelle prime prove agonistiche, a conferma della vitalità del movimento e della qualità del lavoro svolto in palestra.

La nuova Sala d’Armi nasce dunque con una prospettiva che va oltre la dimensione strettamente sportiva. Vuole essere un luogo di formazione e aggregazione, nel quale trasmettere attraverso la scherma valori fondamentali come il rispetto dell’avversario, la disciplina, la lealtà, l’autocontrollo e la capacità di affrontare le sfide. A questo si aggiunge anche l’aspetto sociale, visto che il club Scherma Siracusa è stato uno dei 10 club italiani selezionato dalla federazione per il progetto “Nastro Rosa”, dedicato alle donne operate al seno.

L’inaugurazione rappresenterà quindi un’occasione per condividere con le istituzioni, il mondo sportivo, le famiglie e la città un traguardo significativo per la società e per l’intero movimento schermistico siracusano.

L’appuntamento per questo nuovo capitolo è fissato per giovedì 19 novembre 2026, alle ore 18, in via De Caprio 37, a Siracusa.