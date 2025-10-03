Il comandante della Legione Carabinieri “Sicilia” in visita alla caserme di Belvedere e Solarino

Ieri pomeriggio il Generale di Brigata Ubaldo Del Monaco, Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, accompagnato dal Comandante Provinciale, Colonnello Dino Incarbone e dal Comandante della Compagnia di Siracusa, Maggiore Filippo Giancarlo Cravotta, ha incontrato i Carabinieri delle Stazioni di Belvedere e di Solarino visitando le caserme. Nell’occasione ha conosciuto il sindaco di Solarino, Tiziano Spada, che ha inteso ringraziare l’Arma locale per l’impegno e il servizio quotidiano alla comunità.

Il Generale Del Monaco si è complimentato con i militari per i risultati operativi conseguiti e per l’impegno quotidiano a favore delle comunità locali, sottolineando il valore della presenza costante sul territorio e il ruolo ricoperto dalle Stazioni nel servizio di prossimità ai cittadini; ha poi invitato i Carabinieri ad affrontare i compiti istituzionali con serenità, determinazione e orgoglio, ribadendo l’importanza dell’ascolto e della vicinanza alla popolazione.