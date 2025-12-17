Il comandante della Legione Carabinieri Sicilia incontra i Carabinieri di Siracusa

Ieri, il Generale di Brigata Ubaldo DEL MONACO, Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, ha incontrato i militari del Comando Provinciale Carabinieri di Siracusa per portare i propri auguri a tutti i Carabinieri della provincia, in vista delle prossime festività natalizie.

Nel corso della visita nella sede del Comando Provinciale, ubicata in viale Tica, il Generale accolto dal Comandante Provinciale, Colonnello Dino INCARBONE ha incontrato una rappresentanza dei militari appartenenti a tutti gli ordini e gradi, provenienti dalle articolazioni territoriali e di specialità della provincia, dallo Squadrone Eliportato Cacciatori “Sicilia”, dalle Compagnie Carabinieri di Polizia Militare per la Marina Militare di Augusta e l’Aeronautica Militare di Sigonella, dall’Agenzia di Sicurezza Interregionale per la Marina Militare, dal Nucleo Ispettorato del Lavoro nonché dalla Sezione Tutela del Patrimonio Culturale.

All’incontro hanno preso parte anche i rappresentanti delle Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra Militari (APCSM) e dell’Associazione Nazionale Carabinieri (ANC).

Nel suo intervento il Generale dopo aver ringraziato il personale per il quotidiano impegno profuso ha espresso sentite parole di ringraziamento e apprezzamento per i risultati conseguiti dai Carabinieri della provincia e per la quotidiana attività svolta a favore della cittadinanza.

Al termine dell’incontro, il Generale DEL MONACO si è intrattenuto con i suoi Carabinieri per un brindisi augurale.