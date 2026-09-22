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Il Comitato Attivisti Siracusani rilancia i “Mercoledì del Decoro Urbano”

di Oriana Gionfriddo ·
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civico 64 di via Alessandro Specchi

Il Comitato Attivisti Siracusani rilancia l’iniziativa dei “Mercoledì del Decoro Urbano”, l’appuntamento periodico dedicato alla cura e alla pulizia degli spazi pubblici cittadini.

Il prossimo appuntamento è fissato per domani, dalle 14 alle 16, davanti al civico 64 di via Alessandro Specchi, dove i volontari si ritroveranno per un’operazione di pulizia dell’area.

Parallelamente all’azione sul campo, il Comitato ha già attivato l’iter istituzionale: “Abbiamo fatto istanza al Comune per chiedere al gestore Risam che intervenga dopo la nostra operazione per portare via i rifiuti”

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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