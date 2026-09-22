Il Comitato Attivisti Siracusani rilancia i “Mercoledì del Decoro Urbano”

Il Comitato Attivisti Siracusani rilancia l’iniziativa dei “Mercoledì del Decoro Urbano”, l’appuntamento periodico dedicato alla cura e alla pulizia degli spazi pubblici cittadini.
Il prossimo appuntamento è fissato per domani, dalle 14 alle 16, davanti al civico 64 di via Alessandro Specchi, dove i volontari si ritroveranno per un’operazione di pulizia dell’area.
Parallelamente all’azione sul campo, il Comitato ha già attivato l’iter istituzionale: “Abbiamo fatto istanza al Comune per chiedere al gestore Risam che intervenga dopo la nostra operazione per portare via i rifiuti”