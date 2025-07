Il comitato Ortigia Cittadinanza Resistente ospite di “Zona Bianca” su Rete 4

Questa sera su Rete 4, il Comitato Ortigia Cittadinanza Resistente sarà ospite del programma “Zona Bianca”, in onda dalle 21:20. Il collegamento con il comitato è previsto intorno alle 22.

Al centro del dibattito: overtourism, gentrificazione e la progressiva erosione dei diritti dei residenti nei centri storici italiani. “Un’occasione importante per portare all’attenzione del pubblico nazionale ciò che da tempo denunciamo – sottolinea il portavoce del comitato, Davide Biondini -: la trasformazione di Ortigia, e di molte altre città d’arte, in scenografie turistiche, svuotate della loro anima civica e sociale. Il riconoscimento da parte della redazione di “Zona Bianca” premia l’impegno costante del Comitato, oggi considerato una delle esperienze civiche più attive in Italia. Ci battiamo per la difesa della residenzialità, per il diritto alla vivibilità urbana e contro una gestione turistica sbilanciata, priva di una visione sostenibile e con effetti negativi nel medio periodo. Durante la trasmissione si parlerà dei processi di gentrificazione e spopolamento che stanno trasformando i centri storici in vetrine per visitatori, a scapito della qualità della vita quotidiana dei residenti: carenza di parcheggi, riduzione degli spazi pubblici, malamovida, proliferazione incontrollata di dehors e perdita progressiva dell’identità dei luoghi”.





Le denunce del comitato sono riferite al silenzio della Giunta comunale guidata dal Sindaco Francesco Italia: “In questi ultimi mesi abbiamo inviato 48 PEC ufficiali al Comune di Siracusa, affrontando temi fondamentali per la qualità della vita: dalla gestione pratica della ZTL al decoro urbano, dai rifiuti alla sicurezza. Solo 17 di queste PEC hanno ricevuto risposta, spesso incomplete o del tutto fuori tema. E che dire del consiglio comunale aperto del 27 marzo scorso? Il Sindaco Italia, non si è presentato ed ha lasciato ai suoi fedelissimi l’arduo compito di ammettere che le belle parole e le disponibilità date precedentemente erano dettate solo da ragioni estemporanee, ormai superate e dimenticate. Nel frattempo, ordinanze, divieti e piani calati dall’alto si sono moltiplicate, mentre i residenti vengono sistematicamente esclusi da ogni fase di ascolto e confronto. Ma noi non siamo rimasti in silenzio. Abbiamo⁠ ⁠presentato 3 esposti all’ANAC per ottenere chiarezza, laddove per le vie ordinarie non siamo riusciti ad averla, ad esempio sul caso del progetto di realizzazione della passerella alla Villetta Aretusa;⁠ ⁠avviato 1 ricorso al TAR per il silenzio inadempimento su specifici documenti richiesti; ⁠inviato in data 28 luglio 2025 una formale diffida al Settore Mobilità e Trasporti, per la mancata trasmissione di atti e dati fondamentali legati al previsto riordino della Ztl.

E qui una domanda sorge spontanea: forse quei dati non esistono? Per fare un esempio, lo studio di riordino della mobilità prevista in Ztl dal Pums – che prevede ulteriori restrizioni alla sosta per i residenti – non è supportato da alcuno studio numerico dettagliato, da nessuna analisi di impatto sulla qualità della vita, né da valutazioni concrete sui flussi, sulla domanda reale di parcheggi o sulle conseguenze per chi a Ortigia abita tutto l’anno. Una leggerezza tecnica che si traduce nelle recenti classifiche del sole 24 ore che vede Siracusa al 104° posto su 107 per la qualità della vita. Ma il fatto più grave, sotto il profilo istituzionale, resta il totale silenzio del Sindaco Italia davanti alla petizione popolare firmata da 70 cittadini, inviata il 27 marzo scorso, per migliorare la trasparenza del sito istituzionale del Comune. Una petizione che, secondo quanto previsto dall’articolo 63 dello Statuto comunale, impone un obbligo preciso di risposta da parte del sindaco. Risposta mai arrivata.

Non è solo una mancanza di educazione istituzionale. È una violazione del diritto di cittadinanza. Per questo il comitato sta valutando ogni ulteriore azione utile, anche sul piano legale, presso la magistratura amministrativa e l’Anac, per tutelare i diritti dei residenti e affermare un principio tanto semplice quanto disatteso: chi amministra ha il dovere di rispondere con chiarezza e puntualità ai cittadini che rappresenta. Perché Ortigia non è una cartolina da esibire con i filtri di Instagram. È un luogo vissuto, complesso, fragile, che merita rispetto, ascolto e buon governo”.