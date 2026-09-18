Il Comitato Ortigia Resistente: “65 atti su 116 senza risposta dal Comune di Siracusa”

Attualità · il rapporto

Il Comitato Ortigia Cittadinanza Resistente ha pubblicato il rapporto sulla propria attività istituzionale relativo al periodo compreso tra il 6 agosto 2024 e il 7 settembre 2026. Il documento è stato trasmesso al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Siracusa e al Presidente del Consiglio comunale.

Nell’arco di poco più di due anni il Comitato ha inviato 185 poste elettroniche certificate e consegnato una petizione, per un totale di 186 atti: 38 istanze di accesso agli atti, 21 istanze e diffide, 46 segnalazioni ed esposti, 19 tra proposte e osservazioni. Di questi, 126 sono indirizzati al Comune di Siracusa.

Più di metà degli atti resta senza riscontro

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Il rapporto misura gli esiti concreti di queste comunicazioni. Sui 116 atti per i quali il termine di risposta è scaduto o non è previsto, l’amministrazione comunale ha risposto in 51 casi. Negli altri 65 non è arrivato alcun riscontro, nemmeno interlocutorio. Due risposte su tre, secondo il documento, provengono da un solo ufficio: il Settore Mobilità e Trasporti.

I silenzi si concentrano in punti specifici. Il Sindaco Francesco Italia non ha reso alcuna risposta a propria firma su 26 comunicazioni che lo avevano in indirizzo. Il Comando di Polizia Municipale non ha riscontrato nessuna delle venti segnalazioni ricevute. Il Settore Igiene urbana non ha risposto a nessuno dei nove atti pervenuti, tra cui l’istanza di accesso sul contratto del servizio di igiene urbana e la successiva attivazione del potere sostitutivo. Il gestore del servizio idrico e l’ATI non hanno riscontrato nessuna delle diciotto comunicazioni trasmesse nell’estate 2026, comprese un reclamo formale e quattordici segnalazioni quotidiane di disservizio raccolte tra i residenti.

Accesso agli atti: quadro migliore, ma non senza criticità

Sul fronte dell’accesso agli atti la situazione appare meno critica: diciannove istanze su venticinque hanno avuto risposta entro i trenta giorni previsti dalla legge. Tuttavia cinque risposte su ventuno sono state contestate dal Comitato come incomplete o elusive, e in due casi i documenti sono arrivati solo dopo una diffida o l’intervento del Responsabile per la trasparenza. I dati relativi al Piano della Sosta sono stati trasmessi 74 giorni dopo la richiesta.

La petizione dei 72 cittadini resta senza esito

Il rapporto evidenzia inoltre la mancata risposta alla petizione consegnata al Sindaco il 27 marzo 2025, sottoscritta da 72 cittadini con firme autenticate, che chiedeva l’istituzione di una sezione del sito comunale dedicata alla trasparenza degli appalti. Lo Statuto comunale prevede che il Sindaco comunichi ai firmatari gli esiti dell’istruttoria entro sessanta giorni, prorogabili di ulteriori trenta, informandone anche il Consiglio comunale. Al momento della pubblicazione del rapporto risultano trascorsi 533 giorni senza alcuna comunicazione.

Le PEC come prova documentale

Un elemento che il Comitato definisce dirimente riguarda la tracciabilità degli atti: per 118 comunicazioni su 134 la casella di posta certificata conserva la ricevuta con cui il protocollo comunale ha assegnato l’atto a un ufficio, generalmente entro uno o due giorni. Secondo il Comitato, questo dimostra che gli atti rimasti senza risposta sono stati regolarmente ricevuti, protocollati e assegnati.





“Non abbiamo scritto un atto d’accusa, abbiamo fatto un rendiconto – dichiara il presidente del Comitato, Biondini – Ogni numero è verificabile, perché dietro c’è una PEC con data, protocollo e destinatario. Chiediamo che questo lavoro serva a qualcosa: che il piano anticorruzione e trasparenza del Comune ne tenga conto, che si risponda agli atti ancora pendenti e che la petizione firmata da 72 cittadini nel marzo 2025 arrivi finalmente in Consiglio comunale. Rispondere ai cittadini non è una concessione, è un dovere”