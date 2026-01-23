Il comitato promotore rinnova l’invito a partecipare alla manifestazione “Siracusa non si piega”, confermata per oggi venerdì 23 gennaio

Nel quadro della preoccupante escalation di attentati e atti intimidatori che nelle ultime settimane hanno colpito attività commerciali del territorio siracusano, la città sceglie di rispondere con fermezza, unità e partecipazione attiva.

Nella stessa giornata, una delegazione del comitato incontrerà Sua Eccellenza il Prefetto di Siracusa, al quale verrà consegnato un documento condiviso e sottoscritto da tutte le realtà aderenti, contenente richieste, preoccupazioni e proposte emerse dal percorso collettivo costruito in queste settimane.

Venerdì 23 gennaio 2026, alle ore 18:30, con partenza da Piazza Euripide, si terrà il corteo cittadino che attraverserà le vie della città per affermare con chiarezza un messaggio netto: Siracusa non si lascia intimidire.

Si tratta di un’iniziativa organizzata dal basso, promossa da associazioni di categoria, sindacati, associazioni antiracket e antimafia, realtà del volontariato, comitati di quartiere, scuole e cittadine e cittadini che rifiutano la logica della paura e dell’isolamento. L’invito è esteso a tutte le istituzioni: ai sindaci della provincia, al Libero Consorzio, alla Prefettura, alle forze dell’ordine.

Lo slogan che guiderà il corteo racchiude il senso profondo della mobilitazione: “Legalità, solidarietà e comunità contro ogni intimidazione, al fianco di chi lavora e fa impresa”

“Legalità, perché crediamo nello Stato di diritto, nella giustizia e nel primato delle regole civili sulla violenza criminale. Solidarietà, perché nessun imprenditore e nessun lavoratore deve affrontare da solo minacce e intimidazioni. Comunità, perché solo restando uniti possiamo difendere la nostra città, il nostro presente e il futuro delle nuove generazioni. Gli imprenditori colpiti sono parte della nostra comunità, a loro va la nostra solidarietà contro un sistema che usa l’intimidazione come strumento. Siracusa ha già vissuto stagioni difficili. Ha già conosciuto il volto del racket e dell’estorsione. E ha già dimostrato che quando la comunità si stringe attorno a chi resiste, il crimine può essere arginato e respinto. La manifestazione si concluderà in Piazza Archimede, dove è previsto un intervento conclusivo a nome del comitato promotore, a suggello di una mobilitazione corale che unisce società civile, mondo del lavoro e istituzioni nel rifiuto di ogni forma di intimidazione. A chi pensa di poter seminare terrore diciamo una cosa sola: avete già perso. Una città unita, che si mobilita e parla con una sola voce, non si piega”, si legge in una nota del comitato promotore.

Questo al momento il comitato promotore: CNA Siracusa; Confcommercio; Confindustria; Federfarma; ANCE Siracusa; ABBAT; Comitato Mazzarrona; Libera – Associazione nomi e numeri contro le mafie; ARCI Siracusa; Associazione Antiracket Siracusa “Salvatore Raiti”; Associazione Antiracket Solarino e Floridia; SOS Imprese; Federazione delle Associazioni Antiracket e Antiusura Italia – FAI Sicilia; Associazione Antiracket di Palazzolo Acreide; FAI Antiracket APAC Pachino; CGIL; CISL; UIL; UGL; Unione degli Studenti; REA; Zuimama Arciragazzi; Associazione Kolbe APS; Cenaco Tisia; AVIS; L’Arcolaio; Gruppo di Animazione Missionaria Ad Gentes; La Brigata Rosa; Legambiente; Stonewall LGBT; Il Principe e la Luna; Arcigay; Centro Antiviolenza Ipazia; Osservatorio Civico; AFADIPSI; Visioni Sicule; Sicilia Turismo per Tutti; Intercultura Siracusa; ADMO; AVIS Siracusa; ACIPAS Sortino; Avviso Pubblico; CNGEI Gruppo regionale Sicilia Siracusa APS; Comitato Residenti Contrade ATTivoli.