Il Comitato Stop Veleni chiede il calmieramento dei carburanti nell’Aerca di Siracusa

Attualità · Il vertice

Nella giornata odierna, il Comitato Stop Veleni Augusta–Priolo–Melilli–Siracusa, rappresentato dalla portavoce Cinzia Di Modica, ha partecipato alla manifestazione organizzata da agricoltori e da lavoratori del petrolchimico siracusano nell’area dell’impianto Sonatrach di Augusta.

Nel corso della stessa mattinata, il Comitato ha partecipato all’incontro istituzionale in Prefettura di Siracusa, durante il quale ha sottoposto all’attenzione di Sua Eccellenza il Prefetto la seguente istanza: calmieramento del prezzo dei carburanti, quale misura di compensazione ambientale e sanitaria, per le popolazioni dei comuni dell’Area a Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA) di Siracusa, vale a dire i comuni di Augusta, Priolo Gargallo, Melilli, Siracusa, Floridia e Solarino.

Il Comitato ha richiesto che tale misura venga attuata attraverso accordi tra le istituzioni competenti e le aziende del petrolchimico, quale riconoscimento concreto degli impatti ambientali e sanitari che le comunità locali subiscono da decenni a causa della presenza degli insediamenti industriali.

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Il territorio siracusano ospita uno dei principali poli petrolchimici e di raffinazione del Paese, sostenendone da decenni gli impatti ambientali, sanitari e sociali.

“Riteniamo che le comunità dell’AERCA di Siracusa – dice Cinzia Di Modica – abbiano diritto a misure concrete di compensazione ambientale e sanitaria e che una parte della ricchezza generata dalle attività industriali debba tradursi in benefici economici diretti per i cittadini che convivono quotidianamente con tali insediamenti.





Per queste ragioni, il Comitato ha chiesto a Sua Eccellenza il Prefetto di promuovere, nell’ambito delle proprie competenze, un confronto con il Governo nazionale, la Regione Siciliana, le amministrazioni locali e le aziende del petrolchimico, al fine di valutare la fattibilità della misura proposta e individuarne tempi e modalità di attuazione.”