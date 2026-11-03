Il commissario dell’Asp di Siracusa incontra il direttore della Casa Circondariale

Attualità · SANITÀ PENITENZIARIA

Il commissario straordinario dell’Asp di Siracusa, Gioacchino Iraci, accompagnato dalla dirigente delle Professioni Sanitarie per l’ambito penitenziario Donatella Capizzello, dal dirigente Medico della Casa Circondariale Claudio Bottiglieri e dal direttore dell’Unità Operativa Medicina Penitenziaria Carolina Baiano, si è recato in visita istituzionale alla Casa Circondariale di Siracusa per incontrare il nuovo direttore dell’Istituto Penitenziario Fabio Prestopino.

Nel corso del cordiale incontro, il commissario straordinario Iraci ha rivolto al neodirettore i più sinceri auguri di buon lavoro per l’importante e delicato incarico.

Durante la visita, il commissario ha sottolineato la piena vicinanza della Direzione aziendale a tutto il personale sanitario dell’Asp impegnato quotidianamente all’interno della struttura, esprimendo apprezzamento per la dedizione e la professionalità dimostrate in un contesto operativo particolarmente complesso.

Il commissario Iraci ha inoltre manifestato la massima attenzione dell’Azienda per il potenziamento e l’efficienza dei servizi sanitari penitenziari, ribadendo la volontà di consolidare la proficua collaborazione e la sinergia istituzionale tra la Casa Circondariale e l’Asp di Siracusa, con l’obiettivo prioritario di tutelare il diritto alla salute della popolazione detenuta e garantire adeguato supporto agli operatori sul campo.