Il compositore siracusano Andrea Passanisi tra i cinque finalisti del Concorso di Composizione Luis Bacalov

È Andrea Passanisi il compositore siracusano ad essere arrivato tra i cinque finalisti del prestigioso Concorso Internazionale di Composizione “Luis Bacalov” di Taranto. La composizione in gara sarà pubblicata a cura di Eleutheria Edizioni Musicali.

Il premio, organizzato dall’Orchestra ICO della Magna Grecia, in collaborazione con l’Associazione Luis Bacalov e con il patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Taranto intende omaggiare la memoria del maestro Bacalov, una delle figure più importanti della musica internazionale contemporanea degli ultimi decenni, nonché celebre compositore premio Oscar e già direttore dell’Orchestra Magna Grecia.

L’evento finale si svolgerà giovedì 14 maggio al Teatro Comunale Fusco, dove per l’occasione le composizioni finaliste saranno eseguite dal vivo dall’orchestra. Durante il concerto di premiazione le musiche verranno valutate dalla Commissione Artistica che assegnerà i premi previsti.

Passanisi, già vincitore di due concorsi nazionali, si è diplomato con il massimo dei voti al Conservatorio Bellini di Catania sotto la guida del maestro Giovanni Ferrauto, e partecipa alla competizione con ZagrWalz un valzer per orchestra dal sapore mediterraneo che unisce la struttura del valzer alle sonorità della terra di origine del compositore.

Tra le finalità del riconoscimento valorizzare giovani compositori di musica da film. A partecipare alle precedenti edizioni oltre 50 compositori candidati provenienti da tutto il mondo.