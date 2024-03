Il Comune di Priolo acquista 11 appartamenti: saranno concessi a un costo calmierato

Il Comune di Priolo ha acquistato 11 appartamenti dislocati in paese che saranno concessi a cittadini con reddito, ma a un costo di affitto calmierato. Si tratta del primo esperimento in Sicilia e per questo motivo il sindaco Pippo Gianni ha deciso di invitare i cittadini a informarsi per partecipare all’iniziativa.

Si tratta di sei immobili in via Venezia (palazzina vicina alla Questura) tra i 78 e gli 83 mq di superficie catastale totale a un canone mensile moderato, due in via Milano di 66 e 76 mq a circa 130 euro, uno in via Magnisi di 126 mq a 242 euro e due in via Bondifé di 90 e 170 mq al canone mensile pari rispettivamente a 170 e 300 euro circa.

Sul sito istituzionale del Comune di Priolo è stato pubblicato il bando speciale di concorso per la formazione della graduatoria per l’assegnazione degli alloggi.

Il richiedente deve risiedere o lavorare principalmente sul territorio comunale e avere un reddito imponibile del nucleo familiare non inferiore a 16.859,34 euro per il 2023 e non superiore a 44.475.

Nel caso dei soggetti che presentano domanda congiunta per la formazione di un nuovo nucleo familiare, tra le altre cose, si fa riferimento al reddito imponibile di ciascuno dei nuclei familiari di provenienza che devono rispettare ciascuno i limiti fissati e, ai fini della collocazione nella graduatoria, al reddito più alto. Non deve essere titolare né avere diritti – il richiedente o componenti del nucleo – su altri alloggi in Italia o all’estero. A meno che non sia coniuge separato o divorziato senza disponibilità della casa di cui è proprietario, o abbia un alloggio inagibile o sottoposto a pignoramento. Non potrà fare richiesta chi ha già ottenuto contributi pubblici per acquisto, costruzione o recupero alloggi, abbia avuto decaduta l’assegnazione di un alloggio Erp per morosità o abbia occupato abusivamente immobili di edilizia residenziale pubblica.

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta sul modulo presente a questo link entro 30 giorni. Un alloggio sarà riservato a favore di anziani che abbiano compiuto almeno i 65 anni di età e uno per nuclei familiari in cui è presente almeno un componente portatore di handicap.