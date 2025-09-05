Il Comune di Siracusa avvia un progetto anti-randagismo con le associazioni animaliste

Il Comune di Siracusa ha pubblicato un avviso per una manifestazione di interesse rivolta alle associazioni animaliste del territorio, con l’obiettivo di avviare un patto di collaborazione contro il randagismo.

Il progetto, che avrà durata quattro mesi (settembre-dicembre 2025), prevede la sterilizzazione di cani randagi e gatti di colonia presenti in città. Ogni associazione partecipante dovrà indicare un veterinario di fiducia, iscritto all’Ordine provinciale, che effettuerà gli interventi chirurgici (ovario-isterectomia o orchiectomia).





Il Comune sosterrà l’iniziativa con un rimborso di 60 euro per ogni sterilizzazione, fino a un massimo complessivo di 20mila euro. Il Responsabile Unico del Progetto è l’architetto Giovanni Favuzza.

“Con questo progetto – dichiara l’assessore con delega alla tutela degli animali Palma Daniela Vasques- l’Amministrazione punta a ridurre il fenomeno del randagismo in città ed evitare una sovrappopolazione di animali senza padrone liberi nel territorio. E’ la prima volta che il Comune interviene direttamente su questa tematica, prevendendo un contributo economico per ogni sterilizzazione certificata. Questo della sterilizzazione, peraltro, è uno dei diversi progetti ai quali l’Assessorato sta lavorando e che vedranno la luce nei prossimi mesi”.

Tra gli obiettivi prefissati da Palazzo Vermexio c’è ovviamente quello di incrementare le sterilizzazioni di cani e gatti sul territorio. A questo si aggiunge la possibile riduzione della presenza di animali vaganti, il contenimento delle criticità legate al randagismo, evitare la sovrappopolazione animale, ridurre le spese per l’amministrazione e tutelare la salute e la sicurezza pubblica

Possono partecipare al progetto tutte le associazioni iscritte all’Albo regionale o al RUNTS e disponibili a collaborare con il Comune, garantendo il trasporto degli animali, la degenza post-operatoria e la loro reimmissione nel territorio di provenienza.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata tramite pec al settore Igiene Urbana e Verde Pubblico – Servizi Cimiteriali e Igienico Sanitario all’ indirizzo di posta elettronica igieneesanitapubblica@comune.siracusa.legalmail.it, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, pena l’esclusione