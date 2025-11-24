Il Comune di Siracusa presenta la terza edizione del Job Day: 33 aziende e 300 posizioni aperte per il settore Industria

Questa mattina, nel Salone Borsellino di Palazzo Vermexio, il Comune di Siracusa ha presentato alla stampa la terza edizione del Job Day, format ideato e organizzato dall’assessore alle politiche sociali e giovanili Marco Zappulla e, per la prima volta, interamente dedicato al comparto industriale.

L’evento si terrà dopodomani, mercoledì 26, dalle ore 9 alle 14, presso l’Urban Center di Siracusa. La formula del Job Day resta quella consolidata nelle precedenti edizioni: una fiera del lavoro che mette imprese e candidati a confronto diretto.

Saranno presenti 33 aziende: Sonatrach Raffineria Italiana Srl, ISAB Srl, Sasol Italy Spa, Solesi Spa, Coemi Srl, Vetroresina Engineering Development Srl, B2G Sicily S.r.l., Power Project Consulting Srl, Alcadia Engineering Srl, Iting Italiana Ingegneria Srl, Consorzio ITER, Medea Impianti Spa, Antex Group Srl, SB Setec Spa, Air Liquide Italia Gas e Servizi Srl, Utip Srl, Ecocontrol Sud Srl, Genios Srl, Agorà Srl, TES Srl, Datanetwork Srl, Integra Srl, Progefin Srl, Archimedes Srl, I.S.M.E. di Bramanti Francesco Srl, Loto Impianti Srl, Ditta Drago Sebastiano, Openjobmetis SpA Agenzia per il Lavoro, Adecco Italia Spa, Manpower Srl, Synergie Italia Agenzia per il Lavoro S.p.A., Randstad Italia Spa e Passwork.

Le imprese hanno comunicato 300 posizioni aperte. Le richieste riguardano profili STEM, con particolare riferimento a Ingegneria, Chimica e Informatica; profili tecnici quali manutentori, periti industriali, strumentisti, operatori AutoCAD, addetti paghe e contributi, amministrativi; e figure operative specializzate come saldatori, muratori, ferraioli, autisti, buyer e professioni dell’indotto industriale. Le modalità di inserimento includono contratti a tempo determinato finalizzati alla stabilizzazione, contratti a tempo indeterminato, apprendistati, posizioni in somministrazione e incarichi per trasfertisti.

Durante la conferenza è stato ricordato il dato delle precedenti edizioni: circa il 20 per cento delle posizioni offerte dalle aziende ha trovato collocazione, risultato che ha portato numerose imprese a richiedere al Comune la replica dell’iniziativa anche per il futuro.