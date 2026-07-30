Il concerto di Petit e lo spettacolo tributo Demon hunters: l’estate a Priolo

L’estate prosegue a Priolo con un calendario ricco di eventi, musica, spettacoli e momenti di condivisione pensati per tutta i cittadini. Un programma che accompagnerà grandi e piccoli per tutto il mese di agosto, trasformando ogni serata in un’occasione speciale.
Due gli appuntamenti da non perdere: il 17 agosto alle 21 al largo dell’Autonomia Comunale con il concerto dal vivo di Petit, cantautore divenuto noto al grande pubblico grazie alla partecipazione al programma “Amici”. Una serata imperdibile con uno degli artisti più amati del momento, per vivere insieme emozioni e grande musica dal vivo.
Sabato 22 agosto alle 21 “Kpop tribute demon hunters”, uno spettacolo travolgente dedicato al fenomeno K-Pop, con musica, coreografie ed energia che conquisteranno il pubblico di tutte le età.