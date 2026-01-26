Il Consiglio comunale di Augusta approva il nuovo Piano di Protezione Civile. Il sindaco Di Mare: “un passaggio storico”

“Dopo oltre tre decenni, il Consiglio comunale di Augusta ha approvato ufficialmente il nuovo Piano di Protezione Civile. Un passaggio storico per la città, che colma una lacuna grave e non più rinviabile”. Così il sindaco Giuseppe Di Mare commenta l’approvazione di un documento strategico che mancava dal 1988.

“Ci sono voluti più di 35 anni – sottolinea il primo cittadino – e la nostra amministrazione ha scelto di assumersi la responsabilità di rimediare a questa falla strutturale del Comune. Oggi Augusta dispone finalmente di uno strumento moderno, aggiornato alle normative vigenti e capace di rispondere in modo concreto alle emergenze”.

Il sindaco ha voluto ringraziare pubblicamente tutte le figure che hanno contribuito alla redazione e all’approvazione del Piano: “Un grazie sincero all’ingegnere Edoardo Pedalino, responsabile del Dipartimento comunale di Protezione Civile, a Marco Arezzi, disaster manager del Comune, e al dott. La Ferla, che ha materialmente redatto il Piano. Un ringraziamento particolare va anche a Biagio Bellassai e Ottavio Castro del Dipartimento regionale di Protezione Civile, che non hanno mai fatto mancare supporto tecnico, disponibilità e presenza, sia nella fase di stesura del Piano sia nella gestione delle emergenze. Come quella appena passata del ciclone Harry”.

Parole di apprezzamento anche per il Consiglio comunale, che ha approvato il Piano all’unanimità dei presenti (per l’opposizione, solo il M5S): “Ringrazio tutti i consiglieri per l’attenzione dimostrata e per aver votato il Piano, riconoscendo l’importanza degli indirizzi politici della nostra amministrazione e l’interesse superiore della sicurezza della comunità. Con questo atto – conclude Di Mare – Augusta esce definitivamente da un immobilismo durato troppo a lungo e compie un passo decisivo verso una città più sicura, più preparata e più consapevole. È una promessa mantenuta verso i cittadini”.