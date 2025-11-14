Il Consiglio comunale di Melilli ha approvato il Bilancio di Previsione 26/28: invariate Imu e Tari

Nella seduta consiliare di ieri, il Consiglio Comunale di Melilli ha approvato il Bilancio di Previsione 2026–2028, collocando il Comune tra i primissimi enti in Italia a dotarsi del documento finanziario con così largo anticipo. Un traguardo che conferma Melilli tra i Comuni più virtuosi d’Italia, grazie a una gestione amministrativa fondata su programmazione, efficienza e visione strategica.

La manovra, del valore complessivo di 54,5 milioni di euro, prevede risorse mirate a garantire servizi di qualità, misure di sostegno alle famiglie e investimenti destinati allo sviluppo e al benessere della Comunità melillese. Nel corso della seduta, il Sindaco, On. Giuseppe Carta, ha illustrato i contenuti salienti del bilancio, confermando il mantenimento invariato delle tariffe IMU e TARI; la continuità dei servizi sociali e scolastici gratuiti; l’assenza dell’addizionale comunale IRPEF; il proseguimento dei servizi assistenziali e dei programmi di supporto rivolti agli studenti e alle persone con disabilità.

Il Primo Cittadino ha inoltre richiamato le principali opere strategiche attualmente in fase di realizzazione, interventi concepiti per potenziare infrastrutture, sicurezza, decoro urbano e servizi alla cittadinanza, contribuendo a un percorso di sviluppo coerente e sostenibile.

“L’approvazione del bilancio con così largo anticipo – ha dichiarato il sindaco Carta – rappresenta un segno tangibile della nostra capacità di programmazione ed è il risultato di un lavoro sinergico tra tutti gli uffici, i dirigenti e l’Amministrazione. Desidero rivolgere un ringraziamento particolare alla Dott.ssa Marchica per la professionalità e l’impegno profuso”.

Il risultato conseguito testimonia l’impegno costante dell’Amministrazione Comunale verso una gestione solida, trasparente e orientata al futuro, in grado di garantire stabilità e prospettiva alla Comunità di Melilli.