Il Consiglio comunale di Siracusa ha approvato l’atto di indirizzo sull’ufficio stampa

Il Consiglio comunale di Siracusa ha approvato l’atto di indirizzo che impegna il Sindaco e la Giunta a escludere l’esternalizzazione dell’Ufficio stampa conformandone l’organizzazione ai principi della legge 150/2000 e recependo, così, quanto siglato nel protocollo tra Anci e Fnsi. Il documento, a firma del presidente della IV Commissione Permanente Ivan Scimonelli, è stato approvato all’unanimità dai 21 consiglieri comunali presenti al momento del voto.

“L’approvazione trasversale, avvenuta con i voti dei consiglieri di maggioranza – ha dichiarato il segretario provinciale di Assostampa, Prospero Dente, intervenuto in aula – è un segnale importante che conferma quanto dichiarato dallo stesso Sindaco Francesco Italia e sgombra, così, qualsiasi dubbio sulla esternalizzazione del servizio di Ufficio stampa del Comune. All’atto di indirizzo, che sottolinea il ruolo di presidio di trasparenza, imparzialità e correttezza dell’informazione verso i cittadini, ho aggiunto le rassicurazioni economiche fornite all’Amministrazione, visto che dal 2022 i giornalisti degli enti locali sono equiparati ai dipendenti pubblici, quindi con l’applicazione dei relativi contratti”.

Il documento votato impegna l’Amministrazione a procedere al rafforzamento dell’Ufficio stampa mediante l’attivazione di procedure concorsuali pubbliche, da programmare nell’ambito del Piano triennale dei fabbisogni del personale e del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), proprio per assumere le unità cessate dal servizio per pensionamento e garantire la continuità e la qualità dell’informazione istituzionale.

“Un grazie al presidente della IV Commissione Scimonelli e a tutti i consiglieri comunali che hanno votato a favore dell’atto di indirizzo – ha concluso il segretario di Assostampa – Adesso siamo pronti a confrontarci con l’Amministrazione per tracciare, da subito, l’iter per giungere al nuovo bando di concorso adeguato, come già convenuto con il Sindaco, al protocollo siglato da Anci e Fnsi, che prevede una serie di nuove competenze capaci di reggere i nuovi modelli di comunicazione”.