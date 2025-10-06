Il Consiglio comunale torna in aula: si parla della Fondazione “Siracusa 2023”

Il Consiglio comunale torna in aula domani, martedì 7 ottobre, alle 10. Tra i punti all’ordine del giorno tre mozioni e l’approvazione dello Statuto e dell’atto costitutivo della Fondazione “Siracusa 2023” con il Comune nella qualità di socio fondatore.
La prima mozione, a firma dei consiglieri Marino e De Simone, riguarda il “Contrasto alle discariche abusive a cielo aperto nel territorio comunale, l’attuazione del D.L. n. 116/2025 e il rafforzamento delle misure operative”. La seconda, di Ivan Scimonelli per l’inserimento della manifestazione Agon nel “Calendario patrimoniale cittadino 2026”; la terza del Pd avente ad oggetto la “Valorizzazione ed il potenziamento del sistema bibliotecario comunale”.
