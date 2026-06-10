Il Consiglio dei Ministri ha deciso: “la gestione del Comune di Francofonte affidata a una commissione straordinaria”

La gestione del Comune di Francofonte affidata a una Commissione straordinaria per i prossimi 18 mesi.

È quanto è stato deliberato dal Consiglio dei Ministri durante la riunione di oggi.

Questo il testo che riguarda la decisione.

“Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, in considerazione degli accertati condizionamenti da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l’imparzialità dell’amministrazione locale, nonché il buon andamento e il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio dell’ordine e della sicurezza pubblica, ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha deliberato l’affidamento della gestione del Comune di Francofonte (Siracusa) a una Commissione straordinaria per la durata di diciotto mesi”.