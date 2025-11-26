Il coordinamento regionale dei Liberi Consorzi Siciliani all’Assemblea Nazionale dell’UPI di Lecce

Il coordinamento regionale dei Liberi Consorzi Comunali siciliani ha preso parte ai lavori dell’Assemblea Nazionale dell’Unione delle Province d’Italia, svoltasi a Lecce ieri, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e stamane, portando all’attenzione nazionale la necessità di definire con chiarezza il ruolo e il futuro degli Enti di Area Vasta nel sistema delle autonomie locali. Pur nel quadro delle prerogative dello Statuto siciliano, è emersa la necessità di armonizzare il percorso di rilancio dei Liberi Consorzi con quello delle Province italiane, dotandoli di strumenti amministrativi e finanziari realmente adeguati.

Gli Enti di Area Vasta svolgono funzioni essenziali per la pianificazione territoriale, la mobilità, l’edilizia scolastica superiore e lo sviluppo sovracomunale. Per questo motivo occorrono norme certe, risorse stabili e un’impostazione politica che restituisca a Province e Liberi Consorzi la piena capacità di essere la Casa dei Comuni. Nel panel dedicato alla situazione siciliana e a quella sarda, la Presidente del Libero Consorzio di Ragusa Maria Rita Schembari è intervenuta a nome dell’intero coordinamento regionale. Nel suo intervento ha posto l’accento sulaa situazione finanziaria del Libero Consorzio di Siracusa, che richiede strumenti straordinari e una soluzione normativa chiara da parte dello Stato. Schembari ha, inoltre, candidato direttamente la città di Siracusa a ospitare una delle prossime Assemblee dell’UPI, riconoscendone il ruolo e l’impegno nel rilancio degli Enti di Area Vasta.

Per la lucidità e la forza con cui ha rappresentato le nostre posizioni comuni, esprimo profonda gratitudine alla presidente Schembari.

Salvatore Quinci – Presidente LCC Trapani e referente del coordinamento regionale: “L’Assemblea dell’Upi pone un tema decisivo: serve chiarezza sugli Enti di Area Vasta. Abbiamo una piattaforma UPI e una piattaforma dei Liberi Consorzi siciliani: chiediamo attenzione e indicazioni nette sulle scelte da compiere, altrimenti non potremo essere davvero la Casa dei Comuni”.

Maria Rita Schembari – Presidente LCC Ragusa: “La fase delle dichiarazioni d’intenti è finita. Siamo pronti a fare la nostra parte, ma occorre una roadmap che rafforzi gli Enti di Area Vasta. Le emergenze siciliane e la necessità di una visione unitaria di sviluppo chiamano a un nuovo protagonismo dei Liberi Consorzi”.

Michelangelo Giansiracusa – Presidente LCC Siracusa: “Il coordinamento dei Liberi Consorzi siciliani è uno strumento prezioso per aprire una fase di confronto leale e costruttivo sul futuro degli Enti di Area Vasta. Le nostre istanze sono frutto di un percorso condiviso. Ringrazio la Presidente Schembari per aver rappresentato con autorevolezza le posizioni dell’intero coordinamento”.

Piero Capizzi – Presidente LCC Enna: “Gli Enti di Area Vasta vanno accompagnati nella loro funzione di coordinamento. Serve una proposta innovativa che rilanci le amministrazioni provinciali con un modello di sviluppo integrato. Le risorse vanno definite e stabilizzate”.