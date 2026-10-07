Il cordoglio del sindaco Italia per la scomparsa di padre Carlo D’Antoni

Attualità · Bosco minniti

“Due parole descrivono, meglio di ogni altra, il percorso di fede di padre Carlo D’Antoni: accoglienza e fratellanza. Molti lo conoscevano come il parroco degli immigrati, e qualcuno dava a questa definizione un’accezione negativa, ma quella scelta di aprire la parrocchia a chi arrivava in città povero e in cerca di futuro c’era tutta la forza umanitaria del messaggio cristiano”. Con queste parole il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, esprime il cordoglio personale e della città per la scomparsa del parroco della chiesa di Bosco Minniti.

“Fu lui, appena eletto sindaco, a chiedermi di occuparmi dei migranti stagionali di Cassibile che vivevano in condizioni penose. Com’è noto, da qualche anno ormai i lavoratori stagionali sono accolti un centro attrezzato ma quella richiesta fu uno stimolo per mettere in campo e realizzare il progetto. Padre Carlo – conclude il sindaco Italia – si è fatto carico, prima ancora prima che lo facessero le istituzioni, della sofferenza degli immigrati ma la sua chiesa è stata accogliente verso tutti e non ignorava i bisogni delle famiglie del suo quartiere. La sua missione era di aiutare chiunque vivesse nel disagio e lo faceva spinto solo dal senso di solidarietà”.