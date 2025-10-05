Il Cortiletto Arabo di Marzamemi entra nella “The Pinnacle Guide”

Da un sogno condiviso a un luogo speciale da vivere e condividere: Cortiletto Arabo, il cocktail bar di Marzamemi, entra nella The Pinnacle Guide, la prestigiosa guida internazionale che riconosce i bar capaci di lasciare un segno nel mondo della mixologia.

Situato nel cuore della Sicilia, Cortiletto Arabo offre un’esperienza unica, tra cocktail innovativi e un ambiente raffinato che riflette l’identità mediterranea del territorio.

Cortiletto Arabo è uno dei nuovi ingressi italiani con 1 Pin, un riconoscimento che premia locali indipendenti per la coerenza, la qualità del servizio e la personalità del progetto. Tra gli altri nuovi ingressi italiani spiccano nomi come 1930 Cocktail Bar a Milano, Arts Bar del St Regis a Venezia, e Giacosa 1815 a Firenze.

Il messaggio del team di Cortiletto è chiaro: “Abbiamo iniziato con un sogno e lo abbiamo trasformato in un luogo speciale, da vivere e condividere”. Un premio celebra non solo il locale, ma tutte le persone che hanno creduto nel progetto e che ne vivono ogni giorno la passione.