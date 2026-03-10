Il depuratore di Augusta si farà: il Tar dichiara inammissibile il ricorso di Aretusacque e Acea Siracusa

Il Tar di Catania ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Aretusacque S.p.A. e Acea Siracusa S.r.l. contro il bando di gara pubblicato il 23 ottobre 2025 da Sogesid S.p.A., per conto del Commissario Straordinario Unico, relativo ai lavori per il superamento delle criticità del sistema fognario e depurativo del Comune di Augusta.

La gara, del valore di oltre 50,6 milioni di euro, riguarda gli interventi funzionali al risanamento del sistema idrico-fognario cittadino.

Secondo Aretusacque e Acea Siracusa, quei lavori sarebbero già rientrati nell’affidamento del servizio idrico integrato disposto dall’Assemblea Territoriale Idrica di Siracusa nell’ambito della procedura a doppio oggetto per la scelta del socio privato della società mista. Per questo le due società sostenevano che il Commissario non avrebbe dovuto bandire una nuova gara per affidare a terzi gli interventi.

Il Tribunale amministrativo ha però ricostruito diversamente il quadro. In primo luogo ha rilevato che i lavori inseriti nella concessione del servizio idrico erano solo quelli “strumentali alla gestione del servizio” e delimitati anche da specifiche categorie SOA e da determinati limiti economici.

Secondo il Tar, gli interventi di Augusta non potevano essere considerati compresi in quell’affidamento, perché il loro valore complessivo – indicato nel Piano d’Ambito in circa 55,1 milioni di euro – superava ampiamente le soglie dei lavori ricompresi nella concessione.

Da qui la conclusione: Aretusacque e Acea Siracusa non avevano un interesse diretto e attuale a impugnare il bando, perché la gara indetta dal Commissario non avrebbe inciso su un precedente affidamento in loro favore.

Il Tar ha inoltre ritenuto legittima l’azione del Commissario Straordinario Unico, evidenziando che la competenza sugli interventi di Augusta risale addirittura al D.P.C.M. del 5 giugno 2015, con cui gli era stato affidato il compito di soggetto attuatore per la progettazione, l’affidamento e la realizzazione dei lavori.

Per i giudici, dunque, non si tratta di un potere subentrato dopo la procedura ATI, ma di una competenza già attribuita al Commissario da anni, in relazione a interventi su cui, all’epoca, non erano stati assunti atti giuridicamente vincolanti.

Per il Tar, la gara per i lavori sul sistema fognario e depurativo di Augusta può andare avanti e resta nella piena disponibilità del Commissario Straordinario Unico. Che nel frattempo, ha provveduto all’aggiudicazione provvisoria così da dotare Augusta di un depuratore