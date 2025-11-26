Il deputato siracusano Scerra (M5S) all’assemblea nazionale di Confartigianto: “Centrodestra nemico del sud”

Il parlamentare Filippo Scerra (M5s) ha partecipato, ieri a Roma, all’assemblea nazionale di Confartigianato. In rappresentanza della Camera dei Deputati, di cui è anche Questore, Scerra è stato accolto dal presidente Granelli. “Artigiani e Pmi sono il cuore produttivo del nostro Paese e meritano massimo supporto”, ha detto. “Il governo Meloni è però sordo e cieco in questa direzione. Aumenta la tassazione che ormai viaggia a livelli da record, i salari reali continuano a diminuire, la produzione industriale ha registrato 31 mesi di calo su 35 di governo, con una crescita da zero virgola che ci pone tra gli ultimi in Europa. Un quadro che non genera certo le condizioni migliori per chi vuol fare impresa”, ha sottolineato Scerra.

C’è poi il soffocante nodo rappresentato da limiti e vincoli imposti su azioni di rilancio, come le Zes. “È necessario abbassare la soglia di investimento per poter usufruire del relativo credito d’imposta. Il tetto minimo di 200mila euro taglia fuori dal beneficio migliaia di imprese artigiane del Sud Italia che così non possono creare sviluppo e valore sui territori in cui operano. La soglia va abbassata a 100mila euro per renderla strutturalmente produttiva in Sicilia e nel Mezzogiorno. E questo lo ripetiamo da tempo a un centrodestra che non perde occasione per mostrarsi nemico del Sud”.