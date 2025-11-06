Il direttore generale dell’Asp di Siracusa Alessandro Caltagirone si autosospende con effetto immediato

“Avendo avuto conoscenza del procedimento penale promosso, tra gli altri, anche a carico del sottoscritto, al fine di assicurare la trasparenza ed il corretto andamento dell’Ufficio e delle Funzioni connesse all’incarico di direttore generale dell’Asp di Siracusa conferitomi, e pur considerata la mia estraneità ai fatti contestati e l’assoluta legittimità e/o liceità del mio operato nell’esercizio delle mie funzioni dirigenziali, per ogni effetto di legge e di contratto comunico l’immediata autosospensione dalle funzioni e dalla retribuzione di direttore generale dell’Asp di Siracusa a tempo indeterminato, comunque entro e nel rispetto dei limiti e dei termini di cui all’art. 20 L.R. 5/2009, a tutela del buon andamento dell’Ufficio e delle Funzioni connesse all’incarico direttivo nonché della trasparenza ed efficienza della Pubblica Amministrazione”. È quanto comunicato dal direttore generale dell’Asp di Siracusa Alessandro Caltagirone in una nota inviata al presidente della Regione Siciliana e all’Assessorato regionale della Salute.

La procura di Palermo aveva chiesto gli arresti domiciliari per 18 persone – oltre al Dg Asp anche l’ex presidente della Regione siciliana Salvatore Cuffaro, leader della Dc, e il parlamentare di Noi Moderati Saverio Romano e il deputato regionale all’Ars Carmelo Pace – accusate a vario titolo di associazione a delinquere, turbativa d’asta e corruzione. I carabinieri del Ros hanno notificato a tutti l’invito a comparire davanti al gip per l’interrogatorio preventivo. Solo dopo l’interrogatorio il gip deciderà se accogliere o meno la richiesta di domiciliari avanzata per Cuffaro e per gli altri e se chiedere al Parlamento l’autorizzazione a procedere per Romano.

Il Gip Carmen Salustro, dopo aver letto la richiesta del Pm con la quale ha chiesto arresti domiciliari misure interdittive, ha invitato gli indagati a presentarsi in tre date – 11, 13 e 14 novembre – per rendere l’interrogatorio e valutare in quella sede la validità delle richieste del magistrato. Sarebbe stato l’ex governatore Totò Cuffaro a esercitare il ruolo di vertice dell’associazione. Per l’accusa, avrebbe costituito il sodalizio e messo a frutto la rete di conoscenze così da incidere sugli esiti di concorsi, gare di appalto e procedure amministrative in modo da favorire gli imprenditori e procurare loro indebiti vantaggi, o comunque in modo da conseguirli in prima persona per rafforzare il proprio consenso politico, anche impartendo disposizioni mediando con i rappresentanti di enti e imprese.

Abbonato, Aiello, Caltagirone (commissario prima e Dg Asp dopo), Cuffaro, Dammone, Marchese, Mazzola e Romano devono rispondere di corruzione in concorso per aver compiuto atti contrari ai doveri di ufficio in favore della Dussmann service, accettando – secondo la ricostruzione della Procura di Palermo – promesse di assunzioni e altro che poi i rappresentanti dell’azienda elargivano loro nel corso del tempo e in più occasioni.

Occhi puntati in particolare sull’andamento della gara “ausiliariato”, bandita dall’Asp di Siracusa, che per i magistrati palermitani sarebbe dovuta finire alla Dussmann ottenendo il miglioramento delle condizioni contrattuali di due dipendenti dell’azienda segnalati dall’ex presidente della Regione attraverso l’intermediario Abbonato, la promessa di futuri sub-appalti a ditte indicate e un incremento del valore delle prestazioni e del volume dei lavori per cui l’azienda si sarebbe rivolta alla ditta Euroservice srl avvantaggiando Mazzola, presentato da Romano come amico personale.

Secondo l’ipotesi accusatoria, nelle circa 250 pagine dell’ordinanza verrebbe descritto un presunto sistema di interferenze e accordi illeciti che, se confermato in sede giudiziaria, potrebbe svelare una rete di condizionamenti politici e amministrativi nelle procedure di gara. Nell’indagine della Procura di Palermo, il fulcro del sistema era la gestione della lucrativa “Gara-Ponte mediante procedura Aperta per l’affidamento dei Servizi di Ausiliariato/Supporto e Reception” a Siracusa.

Gli inquirenti ipotizzano quindi l’esistenza di un “accordo corruttivo” finalizzato ad agevolare l’aggiudicazione alla Dussmann, in cambio di vantaggi personali e lavorativi. L’insieme di pressioni politiche, la manipolazione dei punteggi tecnici e l’abuso della funzione dirigenziale (stallo della procedura) secondo le accuse avrebbe consentito agli indagati di conseguire l’obiettivo illecito, dimostrando la condiscendenza dei pubblici ufficiali alle direttive del sodalizio criminale.

Adesso toccherà agli indagati fornire la propria versione dei fatti davanti al Gip, con le udienze fissate per la prossima settimana.