Il direttore marittimo della Sicilia orientale in visita in prefettura a Siracusa

Il direttore marittimo della Sicilia Orientale, Contrammiraglio Raffaele Macauda si è recato in visita alla Prefettura di Siracusa per un incontro con il Prefetto Chiara Armenia. La visita, rientrante nel novero degli incontri istituzionali operati nell’ambito della Direzione Marittima di Catania, ha rappresentato un momento di proficuo confronto su numerose tematiche di interesse per il Prefetto, sempre attenta alle dinamiche del territorio dell’intera provincia aretusea.

L’incontro ha registrato anche la partecipazione dei Comandanti delle Capitanerie di porto di Siracusa, Capitano di Vascello (CP) Antonio Cacciatore, e di Augusta, Capitano di Vascello (CP) Domenico Santisi. Per tale motivo, tra le tematiche di interesse, cui il Prefetto ha rivolto particolare attenzione, si è discusso sugli sviluppi della portualità nell’ambito della Direzione Marittima, con particolare riguardo ai porti di Siracusa e di Augusta.

Il Prefetto ha manifestato il suo più vivo compiacimento per l’organizzazione della Guardia Costiera ed ha espresso, quale rappresentante del Governo, il proprio ringraziamento al Corpo delle Capitanerie di Porto per il diuturno impegno nell’assolvimento dei compiti e dei servizi d’istituto e per l’alta professionalità con cui vengono assolti i vari servizi di competenza, avuto particolare riguardo alla tutela della vita umana in mare, alla salvaguardia dell’ambiente marino e costiero ed alla sicurezza della navigazione e dei traffici marittimi.

Al termine dell’incontro, l’Ammiraglio Macauda ha omaggiato la Armenia del crest della Direzione Marittima di Catania, del Calendario 2026 della Guardia Costiera nonché di una pubblicazione sulla storia del Corpo delle Capitanerie di porto edita nell’ambito delle celebrazioni del 160° anniversario dell’istituzione del Corpo.