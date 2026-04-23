Il Direttore marittimo della Sicilia orientale Raffaele Macauda in visita alla Capitaneria di porto di Siracusa

Il Direttore Marittimo della Sicilia Orientale, Contrammiraglio Raffaele Macauda, a conclusione della periodica ispezione amministrativa ai servizi, ha fatto visita alla Capitaneria di Porto di Siracusa, dove è stato accolto dal Capo del Compartimento Marittimo di Siracusa, Capitano di Vascello Antonio Cacciatore, e da tutto il personale della Capitaneria di Porto e dei dipendenti Uffici marittimi di Avola, Marzamemi e Portopalo di Capo Passero.

Il Direttore Marittimo ha incontrato in assemblea il personale militare e civile in forza al Compartimento di Siracusa, esprimendo parole di vivo apprezzamento per la passione, l’impegno e la perseveranza che viene riposta nell’assolvimento degli incarichi istituzionali. Con l’occasione l’Ammiraglio Macauda si è intrattenuto anche con una delegazione dell’Anmi di Siracusa e con i rappresentanti dei Servizi tecnico-nautici.

L’incontro ha rappresentato un momento di significativa vicinanza istituzionale e di rafforzamento del naturale coordinamento esistente tra la superiore Direzione Marittima di Catania e la Capitaneria di Porto di Siracusa, sede in cui il Direttore Marittimo ha prestato servizio in qualità di Comandante in II dal 2009 al 2012, necessario per continuare a garantire un servizio efficiente, qualificato e sempre più attento alle esigenze della collettività.

La giornata nella città aretusea dell’Ammiraglio Macauda è proseguita con le visite istituzionali al Procuratore della Repubblica, Sabrina Gambino, e al sindaco di Siracusa, Francesco Italia, ai quali ha confermato il supporto e la piena disponibilità dell’Autorità Marittima, rinnovando l’impegno degli uomini della Capitaneria di porto – Guardia Costiera nell’espletamento delle attività istituzionali del Corpo in un territorio complesso ma dalle enormi potenzialità, particolarmente prezioso e delicato anche dal punto di vista ambientale, in cui ricade, in particolare, l’Area marina protetta del Plemmirio.