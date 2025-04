“Il diritto a restare al Sud”, una giornata di studi a Siracusa per riflettere sul futuro del Mezzogiorno

Martedì 6 maggio 2025, nella sede del Consorzio Universitario di Siracusa (CU.SI.R.), si terrà una giornata di Studi su “Il diritto a restare al Sud”, promossa dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Messina in collaborazione con i principali enti regionali impegnati sui temi della restanza, della partenza e della tornanza.

L’iniziativa nasce dalla consapevolezza dell’urgenza di affrontare le sfide demografiche e occupazionali che interessano il Mezzogiorno. In Sicilia, infatti, solo nei primi due decenni degli anni 2000, oltre 500 mila persone, per lo più giovani e laureati, tra i 18 e i 35 anni, hanno lasciato l’isola in cerca di opportunità altrove.

La giornata sarà articolata in due momenti principali:

Mattina – Laboratori per il cambiamento

Dalle 9, gli studenti degli istituti superiori di Siracusa saranno coinvolti in laboratori tematici condotti da realtà impegnate sul territorio: Fondazione Ortygia, Isola Catania, Fondazione Comunitaria di Agrigento e Trapani, Fondazione Marea, Fondazione di Comunità Val di Noto, Impact Hub Sicilia, Si Resti Arrinesci, South Working, TornareinSicilia.it, Centro Studi Giuseppe Gatì.

Pomeriggio – Tavola rotonda: “Il diritto di restare al Sud”

A partire dalle 15, dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Siracusa Francesco Italia e del Presidente del COA Siracusa Antonio Randazzo, si terrà una tavola rotonda coordinata dal professor Alessio Lo Giudice.

Tra gli ospiti: Edmondo Tamajo, assessore regionale alle Attività produttive; Edoardo La Ferla, Presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Sicilia; Gini Dupasquier, Direttrice della Fondazione Ortygia; i professori Giacomo D’Amico, Angela Marcianò, Maria Gabriella Campolo (Università degli Studi di Messina); il prof. Francesco Drago, economista (Università degli Studi di Catania)

L’evento, a ingresso gratuito, è aperto a tutta la cittadinanza e rappresenta un’importante occasione di informazione, formazione e dibattito su uno dei temi più critici per il futuro del Sud: garantire a chi lo desidera il diritto a restare e a contribuire allo sviluppo del proprio territorio.

La giornata è patrocinata da: Ordine degli Avvocati di Siracusa; Centro Nazionale Studi di Diritto del Lavoro “Domenico Napoletano”; AIDLASS Forense