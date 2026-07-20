Il disagio non va in vacanza: Meter potenzia l’ascolto estivo per i giovani

Attualità · Estate

entre le scuole chiudono e le città si svuotano per le vacanze, c’è una realtà che non si ferma: il bisogno di ascolto di bambini e adolescenti. L’Associazione Meter E.T.S., fondata da don Fortunato Di Noto e attiva dal 1989 contro la pedofilia e per i diritti dei minori, ha annunciato che i propri servizi rimarranno pienamente operativi durante tutto il periodo estivo.

La decisione di non sospendere le attività nasce da dati preoccupanti emersi dall’ultima ricerca dell’associazione. Sebbene la maggioranza dei giovani si senta compresa, esiste una zona d’ombra significativa: il 37% dei ragazzi afferma di non sentirsi ascoltato nelle proprie emozioni. Il dato più allarmante riguarda però la capacità di aprirsi: il 54% dei giovani, pur versando in condizioni di necessità, non riesce a chiedere aiuto.

Il quadro si fa ancora più critico quando si parla di traumi. Secondo l’indagine, il 22,4% degli studenti intervistati ha vissuto un’esperienza traumatica. Di questi, quasi la metà (45,7%) sceglie il silenzio assoluto, rischiando di aggravare il proprio malessere psicologico. Per chi decide di parlare, i genitori restano il primo punto di riferimento (38,2%), seguiti dagli amici (30,7%).

L’interruzione delle lezioni e dei ritmi quotidiani può paradossalmente diventare un fattore di rischio. La sospensione delle attività scolastiche comporta la perdita di importanti punti di riferimento, rendendo più complessa la gestione delle fragilità emotive e delle relazioni familiari. “Il disagio non va in vacanza — sottolineano dall’associazione — e nessun bambino o adolescente dovrebbe affrontarlo da solo”.

Per rispondere a queste sfide, Meter garantisce continuità sia presso la sede operativa di Pachino (in Via Maucini 13) sia attraverso i propri canali online. I servizi offerti includono: ascolto e accoglienza per comprendere le situazioni di difficoltà, accompagnamento e sostegno per problematiche personali e relazionali, consulenza psicologica e psicoterapia con professionisti specializzati.

Per chiunque avesse bisogno di supporto o volesse richiedere un incontro, l’Associazione ha messo a disposizione un modulo di contatto direttamente sul proprio sito ufficiale.