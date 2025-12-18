Il Distretto Rotary 2110, il Rotary Club Siracusa e il Panathlon Siracusa protagonisti di una nuova iniziativa di solidarietà

Il Distretto Rotary 2110, il Rotary Club Siracusa ed il Panathlon Siracusa protagonisti di una nuova iniziativa di solidarietà.

Grazie alla preziosa collaborazione di: Circolo Canottieri Ortigia 1928, ADM Siracusa, Associazione Filantropica di Augusta e UNVS Veterani dello Sport di Carlentini, i Club Service sono riusciti ad acquisire parecchie decine di giocattoli, offerti in dono all’associazione ASTREA, che nella città di Siracusa si occupa di prestare assistenza ad oltre 500 famiglie meno abbienti.

L’associazione ha allestito un punto di raccolta in piazza Santa Lucia, denominata Officina degli elfi, dove i bambini meno fortunati avranno occasione di vivere un felice Natale. Perché il Natale non è Natale senza il sorriso di un bambino.