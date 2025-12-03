Il fisioterapista siracusano Rosario Bellia in India per formare studenti e professionisti

Un fisioterapista siracusano porterà la propria esperienza accademica e professionale in India. Il professor Rosario Bellia, nato e cresciuto a Siracusa, docente a contratto all’Università Kore di Enna e all’Università Aldo Moro di Bari, è stato infatti invitato a svolgere attività formativa in due prestigiosi atenei indiani: l’Università di New Delhi e quella di Udaipur.

Bellia, autore di cinque libri dedicati all’applicazione del taping kinesiologico nella traumatologia sportiva – uno dei quali tradotto anche in lingua spagnola – vive in Lombardia dagli anni ’80. Laureato all’Università Statale di Milano, vanta una lunga carriera nel settore della fisioterapia sportiva: per dieci anni ha ricoperto il ruolo di fisioterapista della nazionale italiana di pattinaggio a rotelle corsa, partecipando a competizioni internazionali e approfondendo tecniche riabilitative innovative.

L’Università di New Delhi lo ha invitato a partecipare al Congresso Internazionale di Fisioterapia, in programma dal 12 al 15 dicembre 2025, il più rilevante dell’intero Paese e con un numero limitato di specialisti stranieri ammessi. Per Bellia si tratta della quarta partecipazione, un riconoscimento che conferma il valore del suo percorso professionale. Il tema dell’edizione di quest’anno sarà “Evoluzione della fisioterapia nel terzo millennio” e il professore presenterà un contributo originale basato su un case report dal titolo Patellar Fracture and Cerclage: Presentation of a Case Report of the Complete Rehabilitation Program.

Al termine del congresso, Bellia terrà workshop formativi all’Università di New Delhi e successivamente si recherà all’Università di Udaipur per ulteriori attività didattiche incentrate sulla fisioterapia sportiva e post-chirurgica.

Il legame del professore con la Sicilia affonda le radici negli anni ’70, periodo in cui è stato atleta dell’Athlon Siracusa, della Libertas Catania e del Cus Palermo. Da lanciatore ha detenuto diversi record siciliani nel disco, nel peso e nel martello, allenato da Bartolo Nizza. Prima del trasferimento in Lombardia ha inoltre frequentato l’ISEF di Palermo, conseguendo il diploma di laurea in Scienze motorie. Rimane forte, nel suo ricordo, l’attaccamento agli anni trascorsi nella città natale, considerati un periodo fondamentale della sua formazione personale e sportiva.