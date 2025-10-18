Il fiume che cambiò il destino di Atene: quando Siracusa vinse sull’Assinaros

Nel 413 a.C. il fiume chiamato Assinaros (oggi noto come Asinaro) fu teatro di una delle più decisive battaglie dell’antichità: lo scontro che sancì la disfatta dell’armata ateniese e mutò per sempre l’equilibrio del Mediterraneo.

Il fiume scorre ancora oggi tra le campagne siciliane, quasi silenzioso testimone di quel giorno di sangue e gloria. Ma cosa accadde esattamente? E perché Siracusa riuscì a prevalere su una potenza come Atene?

Il contesto e le cause

Nel corso della spedizione ateniese in Sicilia, Atene tentò di assediare Siracusa e spostare la guerra dal mare alla terra. Dopo una serie di vicende infauste, gli ateniesi, guidati da Nicia, furono costretti alla ritirata. Durante il cammino di ritorno, incalzati dalle truppe siracusane, si ritrovarono accerchiati sulle sponde del fiume Assinaros.

Siracusa aveva ricevuto aiuti da Sparta attraverso il generale Gilippo, e con una tattica più agile e conoscenza del territorio, i siracusani tesero imboscate, usarono strategie di guerriglia e sfruttarono il terreno contro un esercito stremato.

Le fonti antiche raccontano che gli ateniesi, affamati e assetati, cercarono di disperdersi e di raggiungere il fiume per dissetarsi. In quel momento, le forze avversarie agirono con precisione, accerchiandoli e costringendoli alla resa. Molti morivano per le ferite, molti furono catturati. A parte una parte di truppe che riuscì a scappare, l’armata ateniese cessò di esistere come forza efficace in Sicilia.

Con la sconfitta dell’Assinaro, Atene subì una battuta d’arresto irreparabile nella sua campagna siciliana: da lì in poi non riuscì più a riprendersi militarmente né politicamente.

Il fiume oggi: l’Asinaro

Oggi l’Assinaros si chiama Asinaro ed è un piccolo corso d’acqua di circa 22 km che nasce nei Monti Iblei, nei pressi di Palazzolo Acreide, e sfocia nel Mar Ionio vicino a Calabernardo, dopo aver attraversato scenari di macchia mediterranea e grotte naturali.

Il fiume è caratterizzato da un regime torrentizio, con tratti che affondano nel sottosuolo (ingrottamenti), ricordando altri corsi d’acqua come l’Anapo nei dintorni.

Tra le ipotesi sul luogo preciso dello scontro, alcune fonti suggeriscono valloni nei pressi di Floridia, o la Sella di Filiporto vicino ad Akrai (oggi Palazzolo Acreide). Ma non esiste accordo unanime tra gli studiosi: il resoconto di Tucidide non consente una localizzazione certa.

Un passato che parla ancora

Quel fiume che oggi scorre lento tra orti, campagne e macchia è un pontile con il passato: porta con sé le memorie di una battaglia che decise le sorti del mondo mediterraneo. Le sue acque sono testimoni di un’epoca in cui le poleis greche giocavano per egemonia con battaglie e strategie.

Siracusa, città che resistette, scrisse con l’Assinaro una delle sue pagine più gloriose. Ma non solo. L’Asinaro ci ricorda che la natura porta con sé tracce di umanità: rocce, fiumi, angoli remoti possono raccontare di uomini, di missioni, di ambizione, di caduta e di vittoria.

In questo giorno, fermiamoci a guardare quel corso d’acqua che ha visto la storia passare: un fiume, una disfatta, una città che ha vinto.