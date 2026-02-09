Il futuro del porto di Siracusa tra la Stazione marittima, la promozione per le navi da crociera e l’ipotesi dei traghetti per Malta

Siracusa prova a riprendersi la scena sul mare con una strategia che parte da una parola chiave: infrastrutture. Nell’intervista a Francesco Di Sarcina, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, il messaggio è netto: prima si costruiscono (o si sbloccano) le opere, poi si consolida la crescita dei traffici, soprattutto sul fronte crocieristico.

Il progetto più simbolico è la nuova Stazione Marittima al Molo Sant’Antonio, destinata a diventare la “porta” crocieristica della città. Il concorso di progettazione è formalmente in corso e la procedura risulta pubblicata l’11 dicembre 2025 con scadenza 12 marzo 2026 (ore 12). Nelle ultime settimane il concorso è stato raccontato anche come un intervento che va oltre l’edificio in sé: rigenerazione urbana, rapporto porto-città, qualità dello spazio pubblico sul waterfront.

Accanto alla Stazione Marittima, Di Sarcina annuncia l’avvio di lavori di livellamento dei fondali per rendere finalmente operativa la banchina 2, finora mai pienamente utilizzata. È un intervento meno “visibile” di un nuovo edificio, ma spesso è quello che fa la differenza tra porto “bello” e porto “funzionante”.

Nel Piano Operativo Triennale dell’Autorità Portuale compaiono inoltre interventi collegati alla modernizzazione energetica: per Siracusa è indicato il cold ironing (elettrificazione delle banchine, per ridurre le emissioni a nave ferma) sulle banchine 2 e 3, con un quadro economico complessivo riportato e una data di ultimazione lavori indicativa (giugno 2026).

Sul traffico crocieristico Di Sarcina separa i piani: la promozione richiede tempo e i risultati non arrivano “a comando”, ma i segnali per il porto di Siracusa vengono descritti come positivi dopo una fase complicata. Il punto politico-amministrativo, però, è un altro: la volontà di arrivare nei prossimi mesi a una decisione sulla concessione e gestione del traffico crocieristico, con apertura ai privati, ma dentro una cornice di gestione seria e soprattutto con una “dimensione corretta” delle navi per il contesto di Siracusa. L’obiettivo, infatti, non è inseguire qualunque numero, ma governare una crescita compatibile con città, approdi e flussi.

Il collegamento con Malta resta un tema ciclico. Il presidente Adsp parla di manifestazioni d’interesse informali, al momento “dormienti”. Il vero nodo è logistico e urbano: capire dove far arrivare i traghetti e con quali regole di accesso e gestione. Senza questa scelta, ogni annuncio rischia di restare folclore.