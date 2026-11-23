Attualità · Osservatorio prezzi

Il gasolio costa sempre di più della benzina, e il distacco ha ormai superato i 25 centesimi al litro. Lo dicono i dati aggiornati a oggi dell’Osservatorio prezzi carburanti del ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Sulla rete stradale nazionale un litro di benzina self costa in media 1,941 euro, mentre per il gasolio self ne servono 2,197.





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In autostrada si paga di più

Chi fa rifornimento in autostrada spende ancora di più. La benzina self costa in media 1,975 euro al litro, circa 3,4 centesimi più che sulla rete ordinaria. Il gasolio self arriva a 2,254 euro, quasi 6 centesimi in più. Sempre in autostrada, il Gpl servito costa in media 0,936 euro al litro e il metano servito 2,093 euro al chilo.





Le regioni

Le differenze tra le regioni restano contenute. La Basilicata è la più cara sia per il gasolio (2,219 euro) sia per la benzina (1,966 euro). La Lombardia è la più conveniente, con il gasolio a 2,191 euro e la benzina a 1,931. Tra la regione più cara e quella più economica ci sono meno di 3 centesimi per il gasolio e circa 3,5 per la benzina.

Per i carburanti alternativi lo scarto è più ampio, e la Sicilia non ne esce bene. Il metano costa da 2,042 euro al chilo in Campania fino a 2,270 euro in Sicilia, la regione più cara d’Italia. Seguono Trento (2,259) e il Friuli Venezia Giulia (2,244). Il Gpl va invece da 0,810 euro al litro in Campania a 0,922 in Valle d’Aosta.