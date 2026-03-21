Il Generale di Corpo d’Armata in visita al Comando Provinciale Carabinieri di Siracus

Ieri, il Generale di Corpo d’Armata, Claudio Domizi, Comandante Interregionale Carabinieri “Culqualber”, si è recato in visita al Comando Provinciale Carabinieri di Siracusa e, accompagnato dal Comandante Provinciale, Colonnello Incarbone, ha incontrato il Presidente del Tribunale di Siracusa, Dott.ssa Dorotea Quartararo e il Procuratore della Repubblica, Dott.ssa Sabrina Gambino, rinnovando i sentimenti di vicinanza e piena collaborazione dell’Arma dei Carabinieri a tutela della legalità e della sicurezza del territorio.

Nel corso della visita presso la sede del Comando Provinciale ha incontrato una rappresentanza dei militari provenienti dalle articolazioni territoriali e di specialità della provincia, dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sicilia”, dall’Agenzia di Sicurezza Interregionale per la Marina Militare, dal Nucleo Ispettorato del Lavoro, dalla Sezione Tutela del Patrimonio Culturale e dalla Compagnia Carabinieri di Polizia Militare per l’Aeronautica Militare di Sigonella.

All’incontro hanno preso parte anche i rappresentanti della locale Associazione Nazionale Carabinieri (ANC), a testimonianza della continuità valoriale che lega indissolubilmente generazioni di Carabinieri in un vincolo di appartenenza che trascende il tempo e che alimenta il senso di comunità e la dedizione al bene comune.

Nel suo discorso il Generale Domizi ha sottolineato il ruolo dell’Arma nella tutela del bene comune evidenziando, in particolare, come le Stazioni Carabinieri siano presidi di legalità capaci di intercettare precocemente segnali di disagio, prevenire condotte devianti e porsi quale affidabile e sicuro riferimento a servizio della popolazione.

Nel prosieguo della visita, il Comandante Interregionale si è recato anche presso la Stazione Carabinieri di Ortigia, dove ha incontrato i militari ivi in servizio, esprimendo parole di vivo apprezzamento per l’elevata professionalità, lo spirito di servizio e la costante dedizione dimostrati nell’attività quotidiana, svolta in un contesto di particolare rilevanza storica e turistica. In tale sede ha rimarcato il valore del lavoro svolto dai Carabinieri di Ortigia, impegnati con equilibrio e competenza nel garantire sicurezza, prossimità e tutela del territorio, a beneficio sia dei cittadini sia dei numerosi visitatori.

Nel concludere, il Generale ha esortato tutto il personale a proseguire con immutato impegno e senso del dovere nello svolgimento della propria missione, al fine di consolidare ulteriormente il rapporto di fiducia con le comunità locali; ha quindi rivolto un sentito plauso ai Carabinieri della provincia per i risultati operativi conseguiti, sottolineando la capacità dell’Arma aretusea di fornire risposte concrete, efficaci e tempestive alle esigenze di sicurezza del territorio e alle istanze della popolazione.