Il gesto di fair play dopo Siracusa-Potenza: spogliatoi del De Simone lasciati puliti e una pianta in regalo dagli ospiti

Un gesto che va oltre il risultato del campo e che racconta meglio di tante parole cosa significhi davvero “sportività”. Al termine della sfida di Serie C disputata ieri allo stadio Nicola De Simone che per il Siracusa è valsa anche la prima vittoria stagionale in campionato (2 a 1 in rimonta), il Potenza Calcio ha scelto di lasciare un segno tangibile del proprio rispetto verso avversari e ambiente: gli spogliatoi sono stati riconsegnati puliti e ordinati, così come trovati all’arrivo.

Il club lucano, attraverso una lettera ufficiale lasciata negli spogliatoi, ha spiegato la filosofia che anima questa scelta: “È la nostra missione dentro e fuori dal campo, senza distinzione tra avversari o risultato conseguito. Questo spogliatoio ci ha ospitati solo per alcune ore, ma l’abbiamo vissuto come ‘casa’ e ci teniamo a lasciarlo come lo abbiamo trovato: pulito ed accogliente”.

Un gesto simbolico, accompagnato anche da un dono: una pianta, consegnata come segno di gratitudine e amicizia, “certi che sarà curata nel tempo come il nostro rapporto”, si legge ancora nella nota firmata Potenza Calcio.

Il Siracusa non ha mancato di sottolineare pubblicamente la bellezza dell’iniziativa, diffondendo le immagini degli spogliatoi perfettamente in ordine e ringraziando la società rossoblù: “Avversari leali in campo, veri gentiluomini fuori. Questo è il calcio che ci piace: grazie Potenza”.