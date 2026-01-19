Il “Giallo” del Limone di Siracusa Igp è on air sulle reti Rai

Dal 18 gennaio 2026 il giallo intenso del Limone di Siracusa IGP è on air sugli schermi di Rai1, Rai2 e Rai3. Lo spot, dalla durata di 15’’ ciascuno, rimarrà in onda per 14 giorni consecutivi fino al 31 gennaio e coinvolgerà i programmi più seguiti dai responsabili d’acquisto italiani: da “Affari Tuoi”, a “Domenica In” di Mara Vernier, solo per citarne alcuni.

L’obiettivo è ambizioso: raggiungere un numero significativo di utenti che potranno aumentare la propria conoscenza del marchio e del sistema di qualità europeo legato al Limone di Siracusa IGP, replicando così il successo ottenuto dalla campagna appena conclusasi nelle Stazioni Ferroviarie di Milano Centrale, Roma Termini e Roma Tiburtina e dalla programmazione capillare andata in onda sui canali Rai a gennaio dello scorso anno e che aveva generato ben 31 milioni di impression.

La concentrazione di entrambe le campagne in questo periodo invernale non è casuale: la varietà “Primofiore invernale” del Limone di Siracusa IGP, riconoscibile per la forma allungata e la dimensione medio-grande, ha il suo momento di massima produzione tra novembre e aprile. Un tempismo che rafforza il valore del messaggio promosso dal progetto “LemON – Limone di Siracusa IGP: cattura l’essenza della Sicilia!”, programma triennale finanziato dall’Unione europea insieme al Consorzio di promozione e tutela del Limone di Siracusa IGP che ha l’obiettivo di migliorare le conoscenze del marchio e raccontare l’eccellenza del prodotto e dei suoi metodi di produzione.