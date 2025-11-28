Il giardino dell’Academy diventa percorso di memoria contro la violenza sulle donne: gli studenti incontrano il Cav Ipazia di Siracusa

Il giardino dell’Academy si trasforma in un luogo di sensibilizzazione e impegno. È stato inaugurato un nuovo percorso tematico dedicato alle vite delle donne interrotte dalla

violenza, un’installazione temporanea che utilizza storie e simboli come strumenti potenti di educazione e consapevolezza

L’iniziativa ha visto protagonisti gli studenti internazionali dell’Academy che, sotto la guida del Centro antiviolenza Ipazia, hanno partecipato a un sentito momento di confronto. L’obiettivo è stato permettere ai giovani di riflettere sull’urgenza di eliminare la violenza di genere.

“Nella scuola nasce la possibilità di un mondo diverso – sottolinea la Direzione dell’Academy – Crediamo che educare significhi insegnare ad ascoltare, a riconoscere l’altro e a scegliere la gentilezza come modello educativo. Serve educare al rispetto dell’indipendenza e del consenso. Con l’educazione si costruisce il futuro e si può interrompere la violenza, prevenendola prima che inizi. L’iniziativa si inserisce nel più ampio quadro di responsabilità sociale della scuola, che proprio in questi giorni ha rinnovato la Certificazione per la parità di genere. Nel solco di questa iniziativa, l’Academy invita le scuole superiori a collaborare per organizzare, insieme ai propri studenti, incontri e attività di sensibilizzazione sul tema”

Numeri utili e contatti Si ricorda che in Italia chi subisce violenza può chiedere aiuto chiamando il numero nazionale 1522 o, per le emergenze, il 112.

Il Centro antiviolenza Ipazia opera a Siracusa in viale Teracati n. 156. È possibile contattare il centro h24 al numero 376 210 44 25 oppure al 0931 13 85 094 durante gli orari d’ufficio