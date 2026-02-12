Il giornalista scrittore Paolo Di Stefano incontra gli “Amici della Dante di Siracusa”

Sabato 14 Febbraio alle ore 18,00 al Grande Albergo Alfeo Gli Amici della Dante ospitano lo scrittore – giornalista Paolo Di Stefano, responsabile della pagina culturale del “Corriere della Sera”, dove attualmente è editorialista. Noto per i romanzi quali Giallo d’Avola (Sellerio, 2013- premio Viareggio- Rèpaci, Noi( Bompiani,2020 – premio Pisa e premio Alassio Centolibri) e per la raccolta di poesie Negli anni (Manni del 2024), agli Amici della Dante propone il suo ultimo romanzo Una giornata meravigliosa edito dalla Feltrinelli, che ha già avuto il suo apprezzato riconoscimento nella prima edizione Premio Vigàta, nato in coincidenza con il centenario di Andrea Camilleri.

Il romanzo narra vicende umane tra Milano e la Sicilia Orientale, offrendo uno spaccato intenso e alquanto angosciante della nostra quotidianità. Quante cose possono accadere in un giovedì qualunque della vita, in una giornata immersa nel caldo di un’estate che non vuol finire? Davanti agli occhi del protagonista, un passante ubiquo, un Pessoa inquieto che sta a guardare la vita e l’osserva nelle sue sfaccettature e nella sua semplice frammentarietà date dal sole e dalla noia, dalla stanchezza e perché no dal buonumore, ognuno di noi ritrova la sua umanità .