Il giovane siracusano Martino Amitrano brilla ai Campionati Italiani Indoor Para-Archery: oro a Lamezia Terme

Grande orgoglio per lo sport siracusano. Martino Amitrano, 11 anni, ha preso parte ai Campionati Italiani Indoor Para-Archery, a Lamezia Terme, confrontandosi con alcuni dei più grandi nomi del panorama paralimpico nazionale, tra atleti che hanno conquistato medaglie d’oro alle Paralimpiadi di Tokyo e Parigi.

Nonostante fosse il più giovane in gara, Martino ha dimostrato talento e grande determinazione, riuscendo a conquistare la medaglia d’oro nella sua categoria. Un risultato straordinario che premia il suo impegno e il lavoro svolto nel tempo.

L’atleta siracusano è stato inoltre premiato dal presidente, a coronamento di una prestazione che va ben oltre il risultato sportivo e che rappresenta un esempio di passione, inclusione e forza di volontà.

Bravo Martino!