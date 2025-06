Il Grand Hotel Des Étrangers entra a far parte di The Leading Hotels of the World

Con oltre novant’anni di impegno nell’offrire esperienze di viaggio straordinariamente uniche, LHW seleziona solo membri che soddisfano elevati standard di qualità e unicità. Il risultato è un portfolio curato di hotel uniti non da ciò che li accomuna, ma dai dettagli che li rendono diversi. property page on lhw.com.

“Siamo lieti di dare il benvenuto al Grand Hotel Des Étrangers in The Leading Hotels of the World. Con una storia che risale al 1906, questa struttura iconica è da sempre un rifugio per viaggiatori attratti dalla ricchezza culturale e dalla bellezza antica di Ortigia. Oggi rappresenta un esempio straordinario di restauro attento—dove l’eredità siciliana incontra l’eleganza contemporanea. Dalla sua architettura neoclassica alla rilassante spa Cinq Mondes e le viste panoramiche dal rooftop sulla Marina di Ortigia, Des Étrangers offre più di un soggiorno di lusso: offre un legame vivo con la storia e l’anima di Siracusa. Siamo orgogliosi di condividere questo santuario iconico con la nostra comunità di viaggiatori curiosi ed esigenti.” Deniz Omurgonulsen, Vice President, Member Experience, The Leading Hotels of the World.

Situato sul suggestivo lungomare di Ortigia, il Grand Hotel Des Étrangers accoglie i suoi ospiti in un’oasi di autentica raffinatezza. Ideale per chi desidera concedersi una pausa dalla frenesia, unisce eleganza senza tempo, servizio discreto e profondo senso del luogo. Ospitato in un edificio Art Nouveau dei primi del ’900 affacciato sulla Fonte Aretusa, l’hotel riflette la ricca eredità culturale siciliana. Dalle antiche fondamenta greche ai soffitti affrescati e ai lampadari in vetro di Murano, ogni dettaglio racconta una storia. Tra gli spazi dedicati al relax spiccano l’infinity pool Miramare, l’unica piscina riscaldata a sfioro di Siracusa, la Clou Terrace con vista panoramica a 360 gradi sul Castello Maniace e il Duomo di Ortigia, e il Clou Restaurant & Lounge, dove la cucina mediterranea si fonde con un’estetica contemporanea. A completare l’offerta, il centro benessere Sarausa, ispirato ai santuari greci, propone rituali firmati Cinq Mondes. Ogni elemento, dagli arredi su misura alle opere d’arte selezionate, contribuisce a un’esperienza di lusso lento, dove ogni soggiorno diventa un viaggio ricco di suggestioni.

Il Grand Hotel Des Étrangers, affacciato sulla Fonte Aretusa a Ortigia, è simbolo dell’ospitalità siciliana dal 1906. Sorto su un antico palazzo rinascimentale, ha saputo evolversi conservando la sua anima culturale. Oggi, sotto la guida della famiglia Giotti di Firenze—nota anche per The Ashbee di Taormina e il Palace Excelsior di Palermo—è parte della Luxury Private Properties Collection. Il recente restauro, curato dagli architetti Guido Ciompi ed Emanuele Giliberti, ha preservato lo stile neoclassico e Art Nouveau, arricchendolo con pezzi artigianali unici firmati da maestri italiani, francesi e spagnoli. La posizione sul mare e il legame con la storia millenaria di Siracusa si riflettono nei materiali, nelle decorazioni e nell’eleganza misurata che permea ogni ambiente.

Fondata nel 1928 da 38 albergatori indipendenti, LHW comprende oggi oltre 400 hotel in più di 80 paesi, ed è la più grande collezione di hotel di lusso indipendenti al mondo. Fin dalla sua nascita, la compagnia ha curato con attenzione una selezione di hotel, resort, locande, chalet, ville e campi safari unici, dalle Alpi europee innevate alla savana africana, per condividerli con anime avventurose alla ricerca dell’insolito e straordinario.

La comunità di LHW è composta da individui eccezionali, uniti dalla passione per le scoperte sorprendenti e i dettagli che rendono ogni esperienza di viaggio unica. Gli albergatori di LHW sono veri artigiani dell’ospitalità, il cui impegno per l’eccellenza e lo stile personale permette loro di creare momenti memorabili per i loro ospiti. Sono proprio questi momenti autentici e personalizzati, uniti al servizio caloroso e attento dei team di ogni struttura, che fanno tornare i viaggiatori più esigenti ancora e ancora.

La collezione LHW abbraccia il mondo intero e promette una vasta gamma di destinazioni e esperienze uniche, arricchite dal programma fedeltà Leaders Club, strutturato su più livelli. Dai palazzi storici trasformati, ai rifugi di campagna gestiti da generazioni, dai grattacieli scintillanti nei centri urbani dinamici, alle isole private, fino ai campi tendati di lusso—e oltre—i viaggiatori sono invitati a esplorare, lasciarsi ispirare e vivere esperienze di viaggio indimenticabili.

