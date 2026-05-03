Il Gruppo La Salette, da Siracusa a Lisbona: fede, teatro e testimonianza nel segno di Maria

Il Gruppo La Salette nasce come un germoglio vivo e fecondo dalla fraternità dei Servi di Maria di Grottasanta. Non si tratta semplicemente di un’iniziativa, ma di una vera esperienza di fede condivisa, maturata lungo il cammino spirituale di un confratello, Gaetano Gibellino. In occasione del conseguimento della laurea in Teologia, Gibellino ha infatti dedicato la propria tesi alla spiritualità di Don Divo Barsotti e al messaggio della Madonna della Salette.

Proprio da questa riflessione teologica, profonda e radicata nella vita spirituale, è nata l’idea di rendere quel messaggio vivo e accessibile a tutti, trasformandolo in un’esperienza concreta e coinvolgente. Così ha preso forma il Gruppo La Salette, che negli anni ha saputo coniugare fede, espressione artistica e testimonianza.

Attraverso rappresentazioni intense e partecipate, il gruppo ha portato il messaggio della Madonna della Salette in numerose parrocchie, non solo a Siracusa ma anche in diverse città italiane. Non si tratta di semplici spettacoli, ma di autentici percorsi di evangelizzazione, capaci di parlare al cuore delle persone e suscitare riflessioni profonde sulla fede, sulla conversione e sulla speranza.

Accanto al messaggio della Salette, il gruppo propone anche altre rappresentazioni significative. Tra queste, quella dedicata ai Sette Santi Fondatori, che mette in luce i tratti essenziali dei fondatori dell’Ordine dei Servi di Maria, con riferimenti al contesto storico in cui vissero e operarono.

Particolarmente suggestiva è anche l’esperienza del “Piano di Dio”, un percorso biblico che accompagna dalla Annunciazione alla nascita di Gesù, arricchito da scene di grande intensità evangelica, come l’incontro con la Samaritana al pozzo e il gesto della Maddalena che versa profumo ai piedi del Signore.

Questo cammino, fatto di impegno, preghiera e fraternità, continua oggi ad aprirsi a nuovi orizzonti. Il prossimo 10 maggio, infatti, il Gruppo La Salette porterà la propria testimonianza a Lisbona, presso la chiesa di Santa Maria di Loreto, punto di riferimento per la comunità italiana nella capitale portoghese.

Ad accogliere il gruppo sarà il parroco italiano, insieme a una comunità viva e partecipe che sta preparando con entusiasmo una giornata di incontro, condivisione e fraternità. Un momento significativo non solo per il gruppo, ma anche per tutti coloro che parteciperanno: un’occasione per sentirsi Chiesa oltre i confini, uniti dalla stessa fede e dal desiderio di diffondere un messaggio di riconciliazione e di pace.

Il Gruppo La Salette prosegue così il suo cammino, sostenuto dalla forza del Vangelo e dall’intercessione di Maria, nella consapevolezza che ogni incontro e ogni testimonianza possono diventare un seme di luce nel cuore di chi ascolta.