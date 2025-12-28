Il Libero Consorzio Comunale di Siracusa ricorda Giovanni Vinci

Il Libero Consorzio Comunale di Siracusa esprime profondo cordoglio per la scomparsa del Dott. Giovanni Vinci, già Ragioniere capo della Provincia Regionale di Siracusa.

“A nome dell’intero Ente – scrive il presidente del Libero Consorzio, Michelangelo Giansiracusa-, desideriamo ricordare una figura di rilievo per l’amministrazione provinciale, che nel corso degli anni ha saputo coniugare competenza tecnica e senso del servizio pubblico.”

Il dottore Vinci, come ricordato dal presidente dell’ex Provincia, ha accompagnato con professionalità e discrezione momenti complessi della vita amministrativa, rappresentando un punto di riferimento solido e affidabile per i capi settori, amministratori e personale.

“Accanto a questo ricordo istituzionale – prosegue Giansiracusa -, avverto il bisogno di un pensiero personale. Gianni non era soltanto un professionista stimato e rispettato: per me era anche una persona cara. Originario di Ferla, condividevamo legami profondi con la nostra comunità e rapporti di affetto e amicizia coltivati nel tempo, che andavano ben oltre i ruoli e le funzioni. Conoscevo la sua umanità, la misura dei suoi modi, la sua gentilezza. La sua scomparsa lascia un vuoto vero, che tocca corde intime e familiari. Alla sua famiglia, ai suoi cari e a quanti lo hanno stimato e voluto bene – conclude -, giungano le più sentite condoglianze mie personali, del Comune di Ferla e dell’intero Libero Consorzio Comunale di Siracusa.”