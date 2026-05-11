Il Limone di Siracusa IGP a TuttoFood Milano 2026

Dall’11 al 14 maggio, il Consorzio di Tutela del Limone di Siracusa IGP sarà presente con il suo distintivo LemOn Bar a TuttoFood Milano 2026, una delle principali fiere europee dedicate al settore agroalimentare e al mondo del beverage, rivolta a buyer, stakeholder e operatori del comparto provenienti da oltre 100 Paesi.

Il LemOn Bar sarà collocato in Corso Italia, la via principale di Rho Fieramilano, punto d’incontro tra i vari padiglioni. Un posizionamento strategico per il Limone di Siracusa IGP che punta a intercettare un ampio pubblico di professionisti, tra i 100 mila visitatori attesi nei quattro giorni di manifestazione.

Sampling di prodotto, leaflet e materiali informativi richiameranno l’attenzione dei visitatori nei quattro giorni di rassegna. il Limone di Siracusa IGP è un prodotto completamente edibile, coltivato secondo pratiche attente all’ambiente e caratterizzato da un sapore intenso e un profumo inconfondibile. Un frutto autenticamente italiano, capace di esprimere la vera essenza del Mediterraneo: naturale, versatile e zero-waste. L’Indicazione Geografica Protetta (IGP), inoltre, ne garantisce origine e qualità.

Questa tappa rappresenta dunque la cornice ideale per promuovere a una community qualificata di esperti provenienti da tutto il mondo questo frutto straordinario, nonché i valori del progetto europeo LemOn, iniziativa triennale promossa dal Consorzio del Limone di Siracusa IGP e cofinanziato dall’Unione europea, con l’obiettivo di accrescere le conoscenze del marchio IGP e raccontare l’eccellenza del prodotto e dei suoi metodi di produzione.

Il LemOn Tour rappresenta una delle attività centrali di questa iniziativa europea e si è dimostrato in grado di aumentare notevolmente la visibilità e il brand positioning del Limone di Siracusa IGP. Nei primi due anni dell’iniziativa sono stati raggiunti complessivamente oltre 400 mila contatti. Entro la fine del terzo anno di attività, prevista per marzo 2027, la campagna europea prevede di raggiungere, con il LemOn Tour, oltre mezzo milione di contatti.