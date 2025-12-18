Il Limone di Siracusa IGP illumina le stazioni italiane e debutta nelle televisioni di Polonia e Romania

Dal 23 dicembre al 5 gennaio, il giallo intenso del Limone di Siracusa IGP avvolgerà ancora una volta le principali stazioni italiane grazie a una campagna ADV che illuminerà i maxi schermi di Milano Centrale, Roma Termini e Roma Tiburtina. Un messaggio brillante, audace, impossibile da ignorare: quest’anno il Natale ha il colore più fresco e vivace di tutti.

Per la prima volta, inoltre, l’aroma inconfondibile del limone debutta nelle case di polacchi e rumeni portando colore, gusto e idee per la cucina. Dal 1° dicembre 2025 è infatti on-air una campagna C-TV contemporanea nei due Paesi che porterà per 30 giorni, tra dicembre e gennaio, il gusto siciliano sui principali canali televisivi nazionali, inaugurando un nuovo capitolo della sua storia promozionale.

L’obiettivo è ambizioso: far conoscere il Limone di Siracusa IGP a un pubblico nazionale e internazionale sempre più curioso e consapevole, valorizzandone qualità, origine certificata e tradizione agricola. Inoltre, la scelta del periodo non è casuale: coincide con l’inizio della raccolta del “Primofiore invernale”, la varietà più iconica del Limone di Siracusa IGP, caratterizzata da succo ricco, profumo intenso e una buccia dal giallo brillante.