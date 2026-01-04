Il Lions club Siracusa Host promuove l’iniziativa “aggiungi un posto a tavola “

In occasione della Settimana internazionale voluta dal Lions International sulla “fame”, il Lions Club Siracusa Host ha promosso stamane una attività di servizio e solidarietà verso le persone in difficoltà economica. Il service “Aggiungi un posto a tavola” , svoltosi alla mensa del Pantheon a Siracusa, ha visto presenti il Past governatore del distretto 108 YB Franco Cirillo insieme ai Soci del club Siracusa Host che hanno voluto condividere un sorriso, un abbraccio, un momento di vicinanza e di ascolto e donare un pasto e un aiuto chi si trova in condizioni disagiate o di fragilità.