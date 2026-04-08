Il maestro pasticciere Corrado Assenza nel registro delle Eredità immateriali: al via la pratica

A Noto è stato avviato l’iter per riconoscere Corrado Assenza come “Tesoro Umano Vivente” della Sicilia. La Giunta comunale ha infatti approvato la candidatura per l’iscrizione nel Registro delle Eredità Immateriali della Sicilia (REIS).

L’iniziativa, promossa dall’associazione culturale OpenNoto, punta così a valorizzare una figura che ha saputo coniugare tradizione e innovazione, trasformando la pasticceria in un linguaggio contemporaneo. Assenza, alla guida dello storico Caffè Sicilia, è riconosciuto a livello internazionale per una ricerca che unisce gusto, estetica e attenzione alla sostenibilità.

Già insignito del titolo di “Maestro d’Arte e Mestiere”, il pasticcere netino è stato definito da Alain Ducasse “il più grande confiseur del mondo”.

Il REIS, ispirato ai programmi dell’UNESCO, tutela il patrimonio culturale immateriale dell’isola. Il “Libro dei Tesori Umani Viventi” è riservato a personalità che custodiscono e tramandano saperi di particolare valore storico e identitario.