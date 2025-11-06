“Il malato immaginario” di Molière al Teatro di Ortigia: la regia è di Salvo Ficarra

Grande ritorno al Teatro Comunale di Ortigia per uno dei capolavori più amati di Molière, Il malato immaginario, che vedrà la regia firmata da Salvo Ficarra e Angelo Tosto nel ruolo del protagonista, Argan.

Gli spettacoli sono in programma sabato 8 novembre 2025 alle 21 e domenica 9 novembre 2025 alle 17:30.

Lo spettacolo, con il tono ironico e intelligente che da sempre contraddistingue Ficarra, porta in scena il tema della medicina e le sue contraddizioni, restituendo al testo di Molière la sua forza originaria: un racconto che diverte, ma che al tempo stesso invita a riflettere sulle fragilità umane e sulle passioni che muovono il desiderio di “essere curati”.